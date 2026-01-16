सैलानियों को लुभा रहीं हिमाचली ऊनी शॉलें, कारीगरी में दिखी परंपरा और संस्कृति की झलक
शिमला के गेयटी थियेटर में इन दिनों ऊनी उत्पादों की प्रदर्शनी लगी हुई है. जिसमें खासकर हिमाचली शॉल सैलानियों को खूब पसंद आ रही है.
Published : January 16, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : January 16, 2026 at 7:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ समृद्ध हस्तशिल्प परंपराओं के लिए भी देश-विदेश में विशेष पहचान रखता है. यहां की ऊनी शॉलें सिर्फ ठंड से बचाने का साधन नहीं, बल्कि पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और कारीगरों की मेहनत की जीवंत मिसाल हैं. राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर के टेवरन हॉल में लगी ऊनी उत्पादों की प्रदर्शनी में कुल्लू, किन्नौर और चंबा की पारंपरिक शॉलें लोगों को आकर्षित कर रही हैं.
गेयटी थियेटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों की ऊनी शॉलें, स्टाल शॉल और हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं. स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आए सैलानी भी यहां पहुंचकर हिमाचली शॉलों की गुणवत्ता और विविधता को करीब से देख रहे हैं. खासकर महिलाओं में इन शॉलों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
कुल्लू शॉल: रंगों और ज्यामितीय कला की पहचान
प्रदर्शनी में शॉल का स्टाल लगाने वाले भाग सिंह ने बताया कि कुल्लू शॉल हिमाचल की सबसे प्रसिद्ध शॉलों में गिनी जाती हैं. इनकी पहचान इनके चटख रंगों, ज्यामितीय डिजाइनों और किनारों पर बने आकर्षक बॉर्डर से होती है. कुल्लू शॉलों के डिजाइन मंदिरों की नक्काशी और स्थानीय लोककला से प्रेरित माने जाते हैं, जो इन्हें खास बनाते हैं.
कुल्लू शॉलों में भेड़ की ऊन, याक ऊन, अंगोरा और पश्मीना ऊन का इस्तेमाल किया जाता है. पारंपरिक कुल्लू शॉल के दोनों सिरों पर विशेष डिजाइन बनाए जाते हैं, जबकि बीच का हिस्सा सादा रखा जाता है. यही शैली इन्हें अन्य शॉलों से अलग पहचान देती है. शॉल की मजबूती और गर्माहट इसे लंबे समय तक उपयोगी बनाती है.
दरबार वर्क शॉल: शाही परंपरा की पहचान
प्रदर्शनी में दरबार वर्क वाली शॉलें भी लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं. इन शॉलों की कढ़ाई मुगल काल की शाही परंपरा से प्रेरित मानी जाती है. इनमें कश्मीरी पश्मीना, ऊन और बारीक जरी का इस्तेमाल होता है. फूल, पत्तियां और बेल-बूटेदार डिजाइन इन्हें भव्य रूप देते हैं. प्रदर्शनी के प्रबंधक भागचंद ने बताया कि कुल्लू में दरबार वर्क वाली शॉल पारंपरिक कटलूम पर तैयार की जाती हैं. एक शॉल को पूरी तरह बनने में चार से पांच दिन का समय लगता है. कुल्लू की वर्कशॉप में 21 महिलाएं और 19 पुरुष कारीगर इस काम से जुड़े हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही बुनाई तकनीक को आज भी जीवित रखे हुए हैं.
किन्नौरी शॉल: धार्मिक प्रतीकों की झलक
किन्नौर की शॉलें अपनी बारीक बुनाई, गहरे रंगों और धार्मिक प्रतीकों से सजे डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं. इन शॉलों में बौद्ध मठों और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं की झलक साफ दिखाई देती है. ज्यामितीय पैटर्न और पट्टीदार बनावट किन्नौरी शॉलों को अलग पहचान देती है.
पश्मीना की नरमी और गर्माहट
किन्नौरी शॉलों में मुख्य रूप से पश्मीना ऊन का उपयोग किया जाता है, जिससे ये बेहद मुलायम, गर्म और टिकाऊ होती हैं. शिमला की ठंड में किन्नौर की पट्टीदार और सेमी वूल शॉल सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई हैं. प्रदर्शनी में किन्नौरी शॉलों की कीमत 35,500 रुपये तक रखी गई है.
चंबा रुमाल: कला और परंपरा का संगम
जहां कुल्लू और किन्नौर ऊनी शॉलों के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं चंबा की पहचान मुख्य रूप से 'चंबा रुमाल' से है. यह एक कढ़ाई वाली कलाकृति होती है, जिस पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे जाते हैं. इसे वस्त्र से अधिक एक कला के रूप में देखा जाता है. चंबा रुमाल की सबसे अनोखी विशेषता इसकी ‘दोहरा तंका’ तकनीक है, जिसमें की गई कढ़ाई दोनों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है. यह तकनीक बेहद कठिन मानी जाती है और केवल कुशल कारीगर ही इसे कर पाते हैं. ऐतिहासिक रूप से चंबा रुमाल राजघरानों और मंदिरों से जुड़े रहे हैं.
प्रदर्शनी में दरबार वर्क शॉल 20,000 रुपये तक बिक रही हैं. स्टाल शॉल 2,500 रुपये, सेमी वूल शॉल 1,000 से 1,500 रुपये में उपलब्ध हैं. स्थानीय महिला शिवानी शर्मा का कहना है कि रंगीन और मजबूत शॉल चाहने वालों के लिए कुल्लू शॉल बेहतर हैं, जबकि किन्नौरी शॉल धार्मिक और बारीक डिजाइनों की पसंद वालों के लिए उपयुक्त हैं.
ऐसी प्रदर्शनियां स्थानीय कारीगरों के लिए संजीवनी का काम करती हैं. इससे उन्हें अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है और पारंपरिक हस्तशिल्प नई पीढ़ी तक पहुंचता है. यह हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.
