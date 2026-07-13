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सीजीआरएफ के आदेश से 7 साल बाद खुले करोड़ों के सब स्टेशन के ताले, 65 गांवों में जगी नियमित बिजली की उम्मीद

लेकिन जखोल, हरकीदून और पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में संचार व्यवस्था कमजोर होने और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खराबी तलाशने में कई-कई दिन लग जाते हैं. इसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को महीनों तक बिजली संकट के रूप में भुगतना पड़ता है. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को लगातार लो वोल्टेज की समस्या का भी सामना करना पड़ता है.क्षेत्र में लगातार बनी बिजली समस्याओं को लेकर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) ने जखोल गांव में विशेष शिविर आयोजित कर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी थी.

क्षेत्र के 65 गांव आज भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं और कई गांवों में महीनों तक अंधेरा छाया रहता है. पहले सीजीआरएफ और बाद में विद्युत लोकपाल के समक्ष मामला उठाकर क्षेत्र की पैरवी की. यदि भविष्य में भी ग्रामीणों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं मिली तो वह इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे. -गंगा सिंह रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, जखोल-

मोरी विकासखंड के गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र के लगभग 65 गांवों की विद्युत आपूर्ति वर्तमान में मोरी स्थित सब स्टेशन से होती है. यहां से करीब 150 किलोमीटर लंबे फीडर के माध्यम से हरकीदून घाटी और सीमांत क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाई जाती है. लंबी लाइन होने के कारण बरसात, भूस्खलन, आपदा अथवा अन्य तकनीकी खराबी आने पर पूरे क्षेत्र की बिजली बाधित हो जाती है. स्थिति यह रहती है कि मोरी के आसपास तक तो अपेक्षाकृत जल्दी फॉल्ट ढूंढ लिया जाता है.

उत्तरकाशी: गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र से जुड़े 65 गांवों के हजारों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है. करीब सात साल से भूमि विवाद के कारण बंद पड़ा करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित गैचवानगांव (नैटवाड़) विद्युत सब स्टेशन अब चालू होने की तैयारी में है. उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) उत्तरकाशी के सख्त आदेश और उसके बाद विद्युत लोकपाल द्वारा आदेश को बरकरार रखने के बाद बिजली विभाग ने भूमि विवाद का समाधान कर सब स्टेशन की टेस्टिंग शुरू कर दी है. विभाग का दावा है कि जल्द ही इस सब स्टेशन से 65 गांवों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी.

गैचवानगांव स्थित बंद पड़े सब स्टेशन का भूमि विवाद सुलझ चुका है. वर्तमान में मशीनों की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है और जल्द ही सब स्टेशन से 65 गांवों की बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी. इसके बाद क्षेत्र में फॉल्ट आने पर बिजली बहाली तेजी से हो सकेगी.

-रोबिन सिंह, एसडीओ, पुरोला-

शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता गंगा सिंह रावत समेत अन्य ग्रामीणों ने अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और वर्षों से बंद पड़े गैचवानगांव सब स्टेशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. परिवाद की सुनवाई के दौरान बिजली विभाग ने सब स्टेशन के संचालन में भूमि विवाद को बाधा बताया. इस पर मंच ने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद से उपभोक्ताओं का कोई लेना-देना नहीं है और उपभोक्ताओं को सतत एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना विभाग की वैधानिक जिम्मेदारी है. मंच ने विभाग को शीघ्र समस्या का समाधान कर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मंच में 65 गांवों में अनियमित बिजली आपूर्ति और लो वोल्टेज की शिकायत दर्ज हुई थी. आयोग के विनियमों और अधिनियम के तहत विभाग को उपभोक्ताओं को सतत एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे. यदि अब समस्या का समाधान हो जाता है तो इसका सीधा लाभ क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा.

-संतोष भट्ट, उपभोक्ता सदस्य, सीजीआरएफ-

लोकपाल ने भी बरकरार रखा बिजली विभाग ने सीजीआरएफ के आदेश को विद्युत लोकपाल के समक्ष चुनौती दी, लेकिन लोकपाल ने भी मंच के आदेश को सही ठहराते हुए विभाग को उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इसके बाद विभाग ने लंबे समय से लंबित भूमि विवाद का समाधान कर बंद पड़े सब स्टेशन को चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी. वर्तमान में सब स्टेशन के उपकरणों और मशीनों की टेस्टिंग की जा रही है. टेस्टिंग पूरी होते ही इस सब स्टेशन से क्षेत्र के 65 गांवों को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी.

जिससे फॉल्ट की स्थिति में स्थानीय स्तर पर ही बिजली बहाल करना संभव होगा और लो वोल्टेज की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलेगी. करीब दस वर्षों से बंद पड़े इस सब स्टेशन के कारण करोड़ों रुपये की सरकारी परिसंपत्ति बेकार पड़ी हुई थी. अब इसके संचालन से न केवल क्षेत्र के हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिलेगी, बल्कि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी सरकारी संपत्ति का भी सदुपयोग हो सकेगा.

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