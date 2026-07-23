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जैसलमेर में चला नगर परिषद का पीला पंजा, गफूर भट्ठा क्षेत्र में करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से करीब 7 से 8 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया.

Encroachments demolished
अतिक्रमण को किया ध्वस्त (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 4:31 PM IST

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जैसलमेर: नगर परिषद ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया है. गफूर भट्ठा क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित पार्क और उसके आसपास वर्षों से किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया. नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया.

राजस्व अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और मुख्य मार्ग स्थित पार्क तथा उसके आसपास सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की. कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से करीब 7 से 8 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया. इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में बने अन्य अतिक्रमणों को भी हटाया गया. अभियान के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके.

प्रशासन ने लोगों से की ये अपील... (ETV Bharat Jaisalmer)

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Crowd gathered during the operation
कार्रवाई के दौरान लगी लोगों की भीड़ (ETV Bharat Jaisalmer)

नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार पार्क और उसके आसपास की सरकारी भूमि पर लंबे समय से अवैध निर्माण किए गए थे. संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस दिए गए और स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश भी की गई, लेकिन निर्धारित समय में कब्जे नहीं हटाए गए. इसके बाद नगर परिषद ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया.

Action taken under police protection
पुलिस सुरक्षा में हुई कार्रवाई (ETV Bharat Jaisalmer)

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राजस्व अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि नगर परिषद का उद्देश्य सरकारी भूमि को सुरक्षित रखना और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें और नियमों का पालन करें. नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि शहर में जहां-जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिलेंगी, वहां नियमानुसार अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा.

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सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त
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7 ILLEGAL HOUSES BULLDOZED
BIG ACTION OF NAGAR PARISHAD
ENCROACHMENT ON GOVERNMENT LAND

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