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जैसलमेर में चला नगर परिषद का पीला पंजा, गफूर भट्ठा क्षेत्र में करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

अतिक्रमण को किया ध्वस्त ( ETV Bharat Jaisalmer )