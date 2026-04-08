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ऋषिकेश से बदरीनाथ धाम के लिए रवाना हुई गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा, शंकराचार्य भी हुए शामिल

ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती ( ETV Bharat )