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Special : गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पुलिस का रेड सिग्नल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिनाई खामियां

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गड्ढा... ( ETV Bharat GFX )

कोटा: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खामियां पकड़ में आई हैं. इन खामियों की वजह से यहां लगातार हादसे हो रहे हैं. कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपने इलाके से गुजर रहे एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को अवगत कराया. इसमें पुलिस ने हादसों के लिए रोड क्वालिटी एवं खराब सड़क वजह बताई है. बीते तीन साल में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले में हादसों में 67 लोग जान गंवा चुके हैं.