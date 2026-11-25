Special : गडकरी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पुलिस का रेड सिग्नल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गिनाई खामियां
कोटा ग्रामीण एसपी ने NHAI को भेजी 100 से ज्यादा फोटो व वीडियो. लिखा- खराब सड़कों से हादसे हो रहे. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : November 25, 2026 at 7:14 AM IST
कोटा: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खामियां पकड़ में आई हैं. इन खामियों की वजह से यहां लगातार हादसे हो रहे हैं. कोटा ग्रामीण पुलिस ने अपने इलाके से गुजर रहे एक्सप्रेसवे की खामियों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को अवगत कराया. इसमें पुलिस ने हादसों के लिए रोड क्वालिटी एवं खराब सड़क वजह बताई है. बीते तीन साल में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले में हादसों में 67 लोग जान गंवा चुके हैं.
कोटा में 105 किमी एक्सप्रेसवे: कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 30 अक्टूबर को NHAI अध्यक्ष संतोष कुमार यादव और राजस्थान के रीजनल ऑफिसर सुनील कुमार यादव को पत्र लिखा. इसमें बताया कि एक्सप्रेस वे पर कई जगह सड़क धंसी है. एक्सप्रेसवे के चार पैकेज कोटा जिले में गुजर रहे हैं, जो 105 किमी लंबा है. चैनेज संख्या 346.700 से 452.425 तक कोटा जिले में आ रहा है. यहां भीषण सड़क हादसे हुए हैं. सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं. बड़ा हिस्सा दरक चुका है. इनमें 100 से ज्यादा जगह सड़क क्षतिग्रस्त है. गड्डे इतने गहरे हैं कि इन पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं. पुलिस ने इनके जीपीएस कैमरे से फोटो और वीडियो लेकर भी NHAI को भेजे हैं.
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पहले अलवर व दौसा में जताई चिंता: इससे पहले अलवर और दौसा में भी हादसे हो रहे थे. इन पर केंद्र और राज्य सरकारों ने चिंता जताई थी. अब ऐसे हादसों पर कोटा में चिंता जताई जा रही है. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि उन्होंने एक्सप्रेसवे और हाईवे मॉनिटरिंग कर रहे लोगों का ग्रुप बनवाया, जिसमें अधिकारी भी जुड़े हैं. एंबुलेंस और क्रेन के संबंध में लोकेशन तत्काल डाल दी जाती है, ताकि एक्सीडेंट के तत्काल बाद मदद मिल सके. एंबुलेंस एवं दमकल समय से पहुंच सकें.
120 की स्पीड, 60 चले तो भी दुर्घटना : एसपी शंकर ने NHAI को लिखा कि सड़क पर वास्तविक स्थिति से चालक अनभिज्ञ रहता है. अचानक गड्ढा आने से वाहन से नियंत्रण खो देता है. अचानक ब्रेक लगाने से अन्य वाहनों से टकराने की स्थिति होती है या संतुलन बिगड़ने से भी हादसे हो रहे हैं. निर्धारित और प्रदर्शित गति सीमा में भी वाहन चलाना खतानाक है. यहां वाहनों की स्पीड 120, 100 और 80 तय है, लेकिन कई जगह 60 किमी प्रति घंटे से गाड़ी चलाना भी सुरक्षित नहीं है. मंडाना से बालापुरा और कराडिया से मंडावरा के बीच में कई जगह ऐसी है, जहां व्हीकल 100 की स्पीड पर चल रहा है तो अचानक से उछलेगा. रात में गड्ढे कम विजिबिलिटी के चलते नहीं देख पाते, जबकि बारिश में भी चालक को अंदाजा नहीं लग पाता.
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तीन साल में गई 67 जान: ग्रामीण एसपी शंकर ने लिखा- एक्सप्रेसवे पर साल 2024 से नवंबर 2026 तक 68 हादसे हुए. इनमें 67 लोगों की मौत और 91 घायल हुए. साल 2026 में अब तक 40 हादसे हो चुके. इसमें 34 लोगों की मौत और 51 घायल हुए हैं. नेशनल हाईवे 52 की बात की जाए तो वहां दर्ज मामलों के अनुसार, 38 केस रिकॉर्ड हैं. इनमें 23 लोगों की मौत और 44 घायल हुए. इसी तरह से नेशनल हाईवे 27 पर 44 हादसों में 24 लोगों की मौत और 42 घायल हुए. कुल मिलाकर 122 हादसे में 81 लोगों की मौत और 137 घायल हुए.
बंद करवाएं पुलिया और नाले: कोटा ग्रामीण एसपी ने 3 नवंबर को NHAI कोटा के अधिकारियों को लिखा कि एक्सप्रेसवे पर कई ओपन स्काई पुलिया हैं, जिनके नीचे सड़क, नहर व नाले निकल रहे हैं. इनके आसपास दुर्घटना होने पर वाहन तेज गति में नीचे गिर रहे हैं. लोगों की मौत हो रही है. 17 अक्टूबर को भी सीमलिया एरिया में एक ट्रैवलर 15 फीट ऊंचाई से गिरी थी. इसमें आठ लोगों की मौत और 16 घायल हुए. 14 जून की देर रात सुल्तानपुर थाना इलाके में मेहंदी माइनर के नजदीक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और एक्सप्रेसवे से करीब 15 फीट नीचे नाली में जा गिरी. इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. 3 नवंबर की सुबह भी एक एसयूवी कैथून थाना क्षेत्र के अरंडखेड़ा के नजदीक एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई. गनीमत रही कि सवार दोनों लोग बच गए. इन ओपन स्काई को कवर करने एवं आसपास की दीवारों को ऊंचा करने की सिफारिश की गई है.
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पीटीजेड कैमरे में नहीं आई स्पष्ट क्लिपिंग: कोटा ग्रामीण एसपी ने 5 नवंबर को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात को 17 अक्टूबर के ट्रैवलर हादसे की रिपोर्ट भेजी. इसमें माना कि दुर्घटना की वीडियो क्लिपिंग स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पीटीजेड कैमरे सोलर ऊर्जा से चलाए थे और घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज नहीं हैं.
रिपोर्ट में सामने आया कि वाहन चालक ने कोई नशा नहीं किया था. सबसे पहले 6:30 बजे एंबुलेंस पहुंची. पुलिस 7:08 बजे पहुंची. घायलों को 7:40 बजे एंबुलेंस ने अस्पताल पहुंचा दिया. सबसे लास्ट एंबुलेंस 7:52 बजे घायलों को लेकर अस्पताल रवाना हुई थी. बीमा, फिटनेस और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध थे. चालक और वाहन का पहले एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है. सीट बेल्ट लगा था. दुर्घटना से पहले सीट बेल्ट भी ठीक थी. सड़क पूरी तरह से ठीक और विजिबिलिटी अच्छी थी. सड़क की चौड़ाई 18 मीटर व किनारे पर क्रश बैरियर लगा था.
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