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बीजेपी विधायक की अद्भुत आस्था, गढ़ाकोटा के अष्टविनायक मंदिर में मौजूद भगवान गणेश के 8 रूप

पीपलघाट गणेश मंदिर में बप्पा के 8 रूप ( ETV Bharat )

जिस व्यक्ति को जीवन में ऐसा महसूस हो कि उसके कोई काम पूरे नहीं हो रहे हैं. हर काम में बाधा आ रही है, तो भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप के दर्शन से जीवन की सभी विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं और कार्य सिद्ध होते हैं.

वैसे भी गणेशजी को रिद्धि सिद्धि का दाता कहा गया है, जो व्यक्ति विधिविधान से भगवान गणेश के सिद्धिविनायक स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, उसे सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है.

कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रृद्धा और आस्था से मयूरेश्वर गणेश जी के दर्शन और पूजन करता है, उसकी शत्रु बाधा और भय दूर होते हैं. भगवान गणेश उसके जीवन में साहस और विजय का वरदान देते हैं.

गढ़ाकोटा के पीपलघाट मंदिर परिसर की बात करें, तो यहां विराजित भगवान गणेश के आठ स्वरूप हैं. जिनमें मयूरेश्वर, सिद्धिविनायक, विघ्नहर्ता, गिरिजात्मजा, चिंतामणि, बल्लाळेश्वर, वरदविनायक और महागणपति हैं. आठ स्वरूपों के दर्शन और पूजा अर्चना से अलग-अलग तरह के वरदान मिलते हैं.

पीपल घाट मंदिर में विराजित भगवान गणेश के अष्ट स्वरूप

बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव बताते हैं कि "वैसे तो वे देश भर के गणेश मंदिरों की जानकारी जुटाकर दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश भक्ति और उनके मंदिरों की अलग ही बात है. महाराष्ट्र के पुणे में 200 किमी की परिधि में अलग-अलग स्थानों पर भगवान गणेश के अलग-अलग स्वरूप के कई सारे मंदिर स्थापित हैं. वहीं मैंने अष्ट विनायक स्वरूपों के दर्शन किए और उनका महत्व समझा और फिर मुझे गणेश भगवान ने ही प्रेरणा दी. मैंने अपने नगर में प्रसिद्ध पीपलघाट मंदिर में भगवान के अष्ट विनायक स्वरूप की स्थापना करायी."

गोपाल भार्गव नियमित तौर पर हर साल देश के अलग-अलग राज्यों में स्थापित गणेश मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाते हैं और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में भगवान गणेश के अष्ट विनायक स्वरूप के मंदिरों में विशेष आस्था रखते हैं. दो साल पहले किसी कारणवश वो भगवान गणेश के दर्शन के लिए नहीं जा पाए, तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने पीपलघाट मंदिर में अष्ट विनायक गणेश की मूर्तियां स्थापित करा दी.

सागर: वैसे तो भारतीय संस्कृति में बुद्धि और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है और पूरे देश में किसी ना किसी स्वरूप में भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है. इसी तरह बुंदेलखंड में भी भगवान गणेश के कई प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं. जिनमें से एक पीपलघाट गणेश मंदिर है, जो रहली विधानसभा क्षेत्र के गढ़ाकोटा में सुनार नदी के तट पर स्थापित है. इस मंदिर में मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री की विशेष आस्था है. वो भगवान गणेश को इष्ट मानते हैं. रोज समय निकालकर दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं.

गिरिजात्मज गणेश (ETV Bharat)

गिरिजात्मज गणेश

जो लोग संतानहीनता से परेशान होते हैं, वो संतानसुख के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं. भगवान गणेश के गिरिजात्मज स्वरूप के दर्शन से संतान सुख की प्राप्ति होती है और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है.

चिंतामणि गणपति (ETV Bharat)

चिंतामणि

आमतौर पर हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई चिंता ऐसी होती है, जो परेशान करके रखती है. यदि व्यक्ति दूर चिंतामणि गणेश के सच्ची श्रृद्धा से दर्शन से मात्र करता है, तो चिंताएं समाप्त होकर मानसिक शांति मिलती है.

बल्लाळेश्वर गणपति (ETV Bharat)

बल्लाळेश्वर गणेश

पीपलघाट मंदिर में बल्लाळेश्वर गणेश के सच्चे मन से दर्शन करने पर भक्ति और अटूट विश्वास की शक्ति मिलती है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है.

वरदविनायक गणपति (ETV Bharat)

वरदविनायक गणेश

जैसा की नाम से स्पष्ट है कि वरदविनायक गणेशजी की पूजा अर्चना से भगवान का वरद हस्त मिलता है. सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

महागणपति गणपति (ETV Bharat)

महागणपति गणेश

महागणपति के दर्शन से शत्रुओं पर विजय मिलती है और भक्त शक्ति एवं पराक्रम से परिपूर्ण होता है.

दर्शनार्थियों को भगवान के विभिन्न स्वरूपों के बारे में मार्गदर्शन ओर दर्शन लाभ के संबंध में बताया है. नगर सहित आस-पास के ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर अष्टविनायक के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गणेशोत्सव पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है.

जीर्णशीर्ण था पहले मंदिर

जहां तक गढ़ाकोटा में सुनार नदी के पीपलघाट तट पर स्थित मंदिर की बात करें, तो पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव बताते हैं कि "जब वो स्कूल में पढ़ते थे, पानी की समस्या के कारण नहाने और कपड़े धोने के लिए नदी के घाट पर जाते थे. भगवान गणेश में आस्था के चलते नहाने के बाद प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना और जल अर्पण करता था. भगवान की विशेष कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हुई और हम लोगों के आर्थिक रूप से सक्षम हुए और गढाकोटा में टॉकीज भी खोली और फिर मैंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया."

कैसे आया विचार

गोपाल भार्गव के मन में पीपलघाट मंदिर में अष्ट विनायक स्वरूप की स्थापना का विचार आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. उन्होंने बताया कि "करीब 30 साल पहले हम लोग भोपाल आने जाने के लिए ट्रेन से सफर करते थे. मैं गढ़ाकोटा से पथरिया या सागर जाता था और फिर वहां से बीना पहुंचकर भोपाल के लिए ट्रेन पकड़ता था. मैं बीना में अग्रवाल होटल पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तो बीना के तत्कालीन विधायक सुधाकर राव बापट मिल गए. उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं और उन्होंने अष्टविनायक गणेश के अष्ट स्वरूप प्रतिमाओं के दर्शन के बारे में बताया.

पीपलघाट गणेश मंदिर (ETV Bharat)

उस समय मैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर दर्शनों के लिए जाता था. फिर मैंने बापट जी से विस्तृत जानकारी ली और वहां पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया. दो साल पहले किन्ही कारणों से दर्शन के लिए नहीं जा पाया, तो विचार आया कि क्यों ना पीपलघाट मंदिर में अष्टविनायक की स्थापना की जाए, तो सबको यहीं दर्शन मिलेंगे.

भगवान राम की मूर्ति वाली शिला से अष्ट विनायक की मूर्ति का निर्माण

जब मन में संकल्प ले लिया, तो मैंने अष्टविनायक की मूर्ति बनवाने के लिए उसी पत्थर की तलाश शुरू की, जिस पत्थर से अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनायी गयी है. कानपुर से वही विशेष पत्थर लाकर जयपुर भिजवाया और करीब 8 महीने में भगवान अष्ट विनायक की मूर्ति तैयार हुई. इन मूर्तियों की खासियत ये है कि महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में विराजित अष्ट विनायक गणेश की तरह ये प्रतिमाएं हैं.

काशी के विद्वान पंडित ने निकाला मुहूर्त

गोपाल भार्गव बताते हैं कि मूर्ति के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए विचार विमर्श किया, तो मेरे मन में बड़ी चिंता थी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा बहुत कठिन और विशेष कार्य होता है. तब मैंने देश के विद्वान पंडितों की जानकारी जुटाई, तो मुझे काशी के प्रसिद्ध विद्वान पद्मश्री आचार्य गणेश्वर शास्त्री के बारे में पता चला. जिन्होंने अयोध्या के रामलला मंदिर और काशी विश्वनाथ के नव्य भव्य धाम के लोकार्पण का मुहूर्त निकाला था. मैंने उनसे मुलाकात की और प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त से लेकर उनके निर्देशन में प्राण प्रतिष्ठा की इच्छा व्यक्त की, तो वो तैयार हो गए."