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कवर्धा का गदहाभाटा गांव अब सोनपुर बना, नामकरण कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा

कवर्धा के गदहाभाटा गांव के लोगों को बड़ी राहत मिली है. इस गांव का नाम अब सोनपुर कर दिया गया है.

Sonpur village in Kawardha
कवर्धा का सोनपुर गांव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 7:31 PM IST

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कवर्धा: कबीरधाम जिले के एक गांव की वर्षों पुरानी पहचान अब इतिहास बन गई है. जिले के गधहाभाटा गांव का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अब सोनपुर कर दिया गया है. गांव के नाम को लेकर लंबे समय से ग्रामीणों को उपहास और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था. कई बार लोग अपने गांव का नाम बताने से भी कतराते थे. ग्रामीणों की मांग और प्रयासों को देखते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने इस विषय को शासन स्तर पर उठाया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने गांव के नाम परिवर्तन को मंजूरी देते हुए राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया.

गांव के नाम परिवर्तन पर पहुंचे डिप्टी सीएम

नाम परिवर्तन की खुशी साझा करने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा स्वयं ग्राम सोनपुर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को राजपत्र की प्रति सौंपकर नई पहचान के लिए बधाई दी. इस अवसर पर उन्होंने गांव के विकास के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की.

गदहाभाटा गांव का नाम बदला (ETV BHARAT)

केवल गांव का नाम ही नहीं बदला है, बल्कि अब सोनपुर के विकास को भी नई गति दी जा रही है. शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

Deputy CM Vijay Sharma in Sonepur
सोनपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV BHARAT)

गांव का नाम बदलकर सोनपुर किए जाने को लेकर हम डिप्टी सीएम विजय शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं. गांव के पुराने नाम की वजह से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था- मुनीराम साहू, स्थानीय ग्रामीण

गांव का नाम बदलने से सोनपुर गांव के लोग काफी खुश हैं. उनका कहना है कि इस कदम से आत्मसम्मान की भावना बढ़ी है और गांव को नई पहचान मिल सकी है.

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