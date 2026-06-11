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पटवारी को मरीज बनाकर भेजा हॉस्पिटल, एसडीएम के ऑपरेशन में फर्जी अस्पताल का भंडाफोड़, किया सील

पटवारी मरीज बनकर पहुंचा हॉस्पिटल ( Photo-ETV Bharat )