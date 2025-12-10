ETV Bharat / state

शातिर ने ₹10-10 के स्टांप पर 60 लोगों को बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन, आरोपी गिरफ्तार

शातिर ने ₹10-10 के स्टांप पर 60 लोगों को बेच दी करोड़ों की सरकारी जमीन ( PHOTO-ETV Bharat )