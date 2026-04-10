ETV Bharat / state

बीजेपी में नहीं ऑल इज वेल! सीएम की बैठक में शामिल नहीं हुये अरविंद पांडे, सियासी हलचल तेज

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे में इस चुनावी वर्ष में सरकार और संगठन जनता से किए वादों को पूरा करने पर विशेष जोर दे रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई घोषणाओं की लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं. कुछ दिन पहले तमाम विधानसभा क्षेत्र में किए गए सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की थी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने नौ विधानसभा क्षेत्र में की गई घोषणाओं की समीक्षा की. इस समीक्षा बैठक में गदरपुर विधानसभा सीट से विधायक अरविंद पांडे शामिल नहीं हुए.

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाते हैं, इसलिए उन पर गंभीरता से कार्यवाही करना शासन व प्रशासन की जिम्मेदारी है. साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि अल्पकालिक प्रकृति के कामों को जल्द पूरा किया जाए, जबकि दीर्घकालिक योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के तहत चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. कामों की प्रगति में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ऐसी योजनायें, जिनमें एक से अधिक विभागों की सहभागिता है, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय करें.

उन्होंने कहा इन कामों की मुख्य सचिव स्तर पर लगातार समीक्षा की जाए, ताकि परियोजनाओं में बेवजह विलंब न हो. सीएम ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी, विधायकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें. इससे न केवल समस्याओं की सही जानकारी मिलेगी, बल्कि उनके समाधान में भी तेजी आएगी. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल से विकास कामों में गुणवत्ता और प्रगति दोनों सुनिश्चित हो सकेंगी.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए तैयारियों पर विशेष जोर दिया. बैठक के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित तमाम समस्याओं को भी रखा. जिनमें सड़क निर्माण एवं मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, मिनी खेल मैदानों का निर्माण, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा कार्य, जलभराव की समेत तमाम अन्य स्थानीय मुद्दे शामिल थे.