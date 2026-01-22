ETV Bharat / state

अरविंद पांडे ने बीजेपी नेताओं को मिलने से किया इंकार, गदरपुर आने से भी रोका, जानिये वजह

अरविंद पांडे ने कहा उन्होंने स्वयं वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से आग्रह किया था कि इस समय गदरपुर आना उचित नहीं है.

GADARPU MLA ARVIND PANDEY
गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय पर एक के बाद एक आरोप लगने और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नोटिस जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. आज पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के गदरपुर दौरे की सूचना पर विधायक आवास पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. सुबह से ही हजारों कार्यकर्ता प्रदेश स्तर के नेताओं के आगमन का इंतजार करते रहे. बाद में यह कार्यक्रम रद्द हो गया. इस दौरान अरविंद पांडेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके आग्रह पर ही वरिष्ठ नेताओं ने अपना दौरा रद्द किया है.

गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय पर लगातार लग रहे आरोपों और प्रशासन की ओर से जारी अतिक्रमण नोटिस के बाद विधायक आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है. बीते कुछ दिनों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं. कुछ दिन पूर्व बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल भी गदरपुर पहुंचकर अरविंद पांडेय से मिले थे. आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के गदरपुर पहुंचने की सूचना थी. जिसको लेकर सुबह से ही विधायक आवास पर हजारों कार्यकर्ता जुटे रहे. लेकिन बाद में इन नेताओं का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.

गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय (ETV Bharat)

इस दौरान विधायक अरविंद पांडेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से आग्रह किया था कि इस समय गदरपुर आना उचित नहीं है. उन्होंने कहा राजनीति में हर घटनाक्रम के अलग-अलग मायने निकाले जाते हैं. ऐसे में उनके आने से अनावश्यक राजनीतिक संदेश जा सकता था. उन्होंने बताया प्रदेश नेतृत्व सहित करीब 30 विधायकों ने उनसे मुलाकात की इच्छा जताई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सभी से फिलहाल न आने का अनुरोध किया है. बाजपुर में दर्ज मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि जांच करना पुलिस का काम है. यदि उनके परिवार के किसी सदस्य ने गलत किया होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. यदि मामला झूठा पाया गया तो वादी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेश परिहार भी विधायक आवास पहुंचे. उन्होंने पूरे मामले को पार्टी का आंतरिक विषय बताते हुए जल्द समाधान की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा बीजेपी एक परिवार है. परिवार में इस तरह की बातें होती रहती हैं. हम चाहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं, विधायक और मुख्यमंत्री के स्तर पर इस मामले का पटाक्षेप हो. इस तरह की घटनाओं से पार्टी और विकास दोनों प्रभावित होते हैं. जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा.

पढ़ें- बीजेपी MLA अरविंद पांडेय के भाइयों और भतीजे पर मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला

पढ़ें- अरविंद पांडे से मिलने उधम सिंह नगर जा रहे बीजेपी नेताओं की मींटिग कैंसिल, ये रही बड़ी वजह

पढ़ें- अमित शाह के लौटते ही अरविंद पांडे से मिलेंगे BJP के 4 MP-MLA, नाराजगी करेंगे दूर, जानें क्या है पूरा मामला

TAGGED:

गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय
अरविंद पांडेय लेटेस्ट न्यूज
अरविंद पांडेय की वीवीआईपी मुलाकात
GADARPU MLA ARVIND PANDEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.