ETV Bharat / state

अरविंद पांडे ने बीजेपी नेताओं को मिलने से किया इंकार, गदरपुर आने से भी रोका, जानिये वजह

रुद्रपुर: गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय पर एक के बाद एक आरोप लगने और प्रशासन की ओर से अतिक्रमण नोटिस जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. आज पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के गदरपुर दौरे की सूचना पर विधायक आवास पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. सुबह से ही हजारों कार्यकर्ता प्रदेश स्तर के नेताओं के आगमन का इंतजार करते रहे. बाद में यह कार्यक्रम रद्द हो गया. इस दौरान अरविंद पांडेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनके आग्रह पर ही वरिष्ठ नेताओं ने अपना दौरा रद्द किया है.

गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय पर लगातार लग रहे आरोपों और प्रशासन की ओर से जारी अतिक्रमण नोटिस के बाद विधायक आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है. बीते कुछ दिनों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं. कुछ दिन पूर्व बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल भी गदरपुर पहुंचकर अरविंद पांडेय से मिले थे. आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के गदरपुर पहुंचने की सूचना थी. जिसको लेकर सुबह से ही विधायक आवास पर हजारों कार्यकर्ता जुटे रहे. लेकिन बाद में इन नेताओं का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.

गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय (ETV Bharat)

इस दौरान विधायक अरविंद पांडेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से आग्रह किया था कि इस समय गदरपुर आना उचित नहीं है. उन्होंने कहा राजनीति में हर घटनाक्रम के अलग-अलग मायने निकाले जाते हैं. ऐसे में उनके आने से अनावश्यक राजनीतिक संदेश जा सकता था. उन्होंने बताया प्रदेश नेतृत्व सहित करीब 30 विधायकों ने उनसे मुलाकात की इच्छा जताई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सभी से फिलहाल न आने का अनुरोध किया है. बाजपुर में दर्ज मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि जांच करना पुलिस का काम है. यदि उनके परिवार के किसी सदस्य ने गलत किया होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. यदि मामला झूठा पाया गया तो वादी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.