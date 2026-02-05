ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र के युवक की विदेश में मौत, परिजनों ने शव भारत लाने की प्रशासन से लगाई गुहार, युवक की शादी पर छिड़ा विवाद

कुरुक्षेत्र के एक युवक की लबनॉन में मौत हो गई. परिजनों ने शव भारत लाने की गुहार लगाई है.

कुरुक्षेत्र के युवक की विदेश में मौत
कुरुक्षेत्र के युवक की विदेश में मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 9:10 AM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा उपमंडल के एक युवक की विदेश में दर्दनाक मौत हो गई. युवक एक साल पहले ही विदेश में काम की तलाश में गया था. युवक की पहचान धीरज कुमार, निवासी गडरिया मोहल्ला पिहोवा के रूप में हुई है. युवक 3 बहनों का इकलौता भाई था. वहीं, पीड़ित परिवार अब अपने बेटे का शव भारत लाने के लिए प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है.

शव भारत लाने की दरकार: वहीं, मृतक युवक की बहन ने नया खुलासा किया है. "बहन मोना ने बताया कि पिहोवा निवासी एक लड़की ने धीरज कुमार की पत्नी होने का दावा किया और मैरिज सर्टिफिकेट भी प्रशासन के सामने रखा है". परिजनों ने कहा कि" लड़की द्वारा दिखाया गया मैरिज सर्टिफिकेट समेत सभी कागज झूठे हैं. इसलिए प्रशासन से उन कागजातों की सच्चाई का भी पता लगाने की मांग करते हैं. कागजात की जांच की जाए और जल्द ही धीरज के शव को वापस लाया जाए".

कुरुक्षेत्र के युवक की विदेश में मौत (Etv Bharat)

"बेटे की शादी की बात झूठी": मृतक के पिता ने कहा कि "हम प्रशासन के पास कागजातों की जांच करवाने के लिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी. लेकिन वह चाहते हैं कि उनके बेटे का शव भारत लाया जाए. इसके लिए हम दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. हम अपने बेटे का शव भारत लाने में असमर्थ हैं. प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन उनको इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा, वहीं उनके बेटे की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला भी धीरज के शव को अपने पास लाकर उसका अंतिम संस्कार करने की बात कह रही है. प्रशासन इस मामले में जांच करें और अगर कोई हल नहीं निकलता तो पुलिस के पास जाएंगे".

बेटे का शव भारत लाने की गुहार
बेटे का शव भारत लाने की गुहार (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: हरियाणा के युवक की ऑस्ट्रिया में हुई मौत, परिवार ने 22 लाख खर्च कर 1 महीने बाद भारत मंगाया शव

ये भी पढ़ें: नाबालिग बच्चों को गर्म चम्मच से दागा, बुरी तरह पीटा, चोरी के शक में मासूमों पर रूह कंपा देने वाला अत्याचार

Last Updated : February 5, 2026 at 9:46 AM IST

TAGGED:

GADARIA MOHALLA PEHOWA
युवक की विदेश में मौत
गडरिया मोहल्ला पिहोवा
CONTROVERSY OVER YOUNG MAN MARRIAGE
KURUKSHETRA YOUTH DIES ABROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.