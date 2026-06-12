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दस करोड़ का गांजा जब्त, फरार अंतरराज्यीय तस्कर माल समेत अरेस्ट, यूपी बॉर्डर पर हुई कार्रवाई

बलरामपुर : बसंतपुर थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ यूपी चेकपोस्ट पर ओडिशा से ट्रक में गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है. बलरामपुर साइबर सेल पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने लगभग 10 करोड़ रूपए की गांजे की खेप जब्त की है. इस तस्करी में संलिप्त दो आरोपी लोकेश शर्मा और अनीश अंसारी को गिरफ्तार किया है दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं. इनमें लोकेश शर्मा दिसंबर में पकड़ी गई गांजे की खेप के प्रकरण में संलिप्त था और फरार चल रहा था.इसे पुलिस लगातार ट्रैक कर रही थी.





फरार आरोपी को ट्रैक कर रही थी पुलिस

बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में दिसंबर में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था. जिसमें करीब बारह क्विंटल गांजा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इसी एफआईआर के तारतम्य में एंड टू एंड विवेचना की कार्रवाई की जा रही थी.

फरार अंतरराज्यीय तस्कर माल समेत अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)