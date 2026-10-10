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रूपी सोरेन के श्राद्ध कर्म में नेमरा पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, भूपेश बघेल, CM हेमंत सोरेन को दी सांत्वना

रूपी सोरेन को नमन करते जी. किशन रेड्डी ( ETV BHARAT )

रामगढ़: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता दिवंगत रूपी सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में देश के अलग-अलग हिस्सों से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है. नेमरा गांव में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता दिवंगत रूपी सोरेन के श्राद्ध कर्म के अवसर पर राजनीतिक हस्तियों का जुटान देखने को मिला.

किशन रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पैतृक गांव नेमरा पहुंचे. सभी नेताओं ने दिवंगत रूपी सोरेन के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया.