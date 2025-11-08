ETV Bharat / state

जी क्लब फायरिंग मामला: सरदारशहर पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का गुर्गा

गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य को सरदारशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 6:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: जयपुर के चर्चित जी क्लब फायरिंग प्रकरण से जुड़ा फरार आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले के रतनपुरा निवासी नरेश कुमार उर्फ नरेश जाट को सरदारशहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अवैध हथियार रखने और आपराधिक गिरोह से जुड़े होने के गंभीर आरोप हैं.

थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम हेड कांस्टेबल संजय कुमार बसेरा और मंगलसिंह ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, नरेश जाट, गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है. वर्ष 2023 में वह अवैध कारतूस के साथ सरदारशहर में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था.

पढ़ें: जी क्लब फायरिंग मामले में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अभय सिंह राठौड़ गिरफ्तार

थानाधिकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि 26 जनवरी, 2023 को नरेश जाट, ऋतिक बॉक्सर को 16 जिंदा कारतूस सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन पकड़े जाने की आशंका पर उसने सरदारशहर में बाइक और कारतूस छोड़कर फरारी काटी. दो दिन बाद यानी 28 जनवरी, 2023 को जयपुर के जी क्लब पर हुई फायरिंग में इसी नेटवर्क का नाम सामने आया था. जिला पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कई और राज खुलने की संभावना है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

TAGGED:

ABSCONDING ACCUSED CAUGHT IN CHURU
AIDE OF HRITHIK BOXER ARRESTED
जी क्लब फायरिंग प्रकरण
ऋतिक बॉक्सर का गुर्गा पकड़ा
G CLUB FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.