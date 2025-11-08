जी क्लब फायरिंग मामला: सरदारशहर पुलिस की गिरफ्त में गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का गुर्गा
गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य को सरदारशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : November 8, 2025 at 6:43 PM IST
चूरू: जयपुर के चर्चित जी क्लब फायरिंग प्रकरण से जुड़ा फरार आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले के रतनपुरा निवासी नरेश कुमार उर्फ नरेश जाट को सरदारशहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अवैध हथियार रखने और आपराधिक गिरोह से जुड़े होने के गंभीर आरोप हैं.
थानाधिकारी मदनलाल विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम हेड कांस्टेबल संजय कुमार बसेरा और मंगलसिंह ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, नरेश जाट, गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है. वर्ष 2023 में वह अवैध कारतूस के साथ सरदारशहर में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था.
थानाधिकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि 26 जनवरी, 2023 को नरेश जाट, ऋतिक बॉक्सर को 16 जिंदा कारतूस सप्लाई करने जा रहा था, लेकिन पकड़े जाने की आशंका पर उसने सरदारशहर में बाइक और कारतूस छोड़कर फरारी काटी. दो दिन बाद यानी 28 जनवरी, 2023 को जयपुर के जी क्लब पर हुई फायरिंग में इसी नेटवर्क का नाम सामने आया था. जिला पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कई और राज खुलने की संभावना है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.