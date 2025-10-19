ETV Bharat / state

छह माह बाद पति-पत्नी का मिलन, अपना घर आश्रम में दीपावली से पहले लौटी खुशियां

भरतपुर: दीपावली से ठीक पहले भरतपुर के अपना घर आश्रम में ऐसा भावुक पल आया, जिसने सभी की आंखें नम कर दी और दिल मुस्करा उठे. छह महीने से बिछड़े पति-पत्नी के पुनर्मिलन ने आश्रम में खुशियों की लहर दौड़ा दी. पश्चिम बंगाल के रानीगंज जिले की पिंकी खंडेलवाल मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण छह माह पहले बिना बताए घर से निकल गई थीं. परिवार ने जगह-जगह तलाश की. पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

पति गोपाल खंडेलवाल बताते हैं कि पत्नी के जाने के बाद घर की खुशियां जैसे रुक सी गई थीं. कोई त्योहार, कोई अवसर मायने नहीं रखता था. आज दीपावली से पहले मेरी दुनिया फिर रोशन हो गई है. पत्नी के मिलने से अब घर में सच्ची रोशनी लौट आई है. दरअसल, 20 मई 2025 को पिंकी को उत्तर प्रदेश के शामली से मानसिक रूप से कमजोर अवस्था में अपना घर आश्रम में सेवा और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. यहां की समर्पित सेवा टीम ने उन्हें मां जैसी देखभाल की. धीरे-धीरे स्वास्थ्य में सुधार हुआ और जब पिंकी को होश व स्मरणशक्ति लौटी तो अपना नाम और पता बताया. इसके बाद आश्रम की पुनर्वास टीम ने तत्परता से पश्चिम बंगाल के जिला रानीगंज के गांव रामबगान में उनके परिवार को सूचना भेजी.

पढ़ें: कुचामनसिटी: दिवाली से पहले जगमगाई ममता की रोशनी, 'अपना घर' ने बिछड़े बेटे को मां से मिलाया