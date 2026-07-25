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मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से संवर रहा युवाओं का भविष्य; रायबरेली में 200 से अधिक अभ्यर्थी कर रहे तैयारी, इन अभ्यर्थियों को मिली सफलता

मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )