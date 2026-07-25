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मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से संवर रहा युवाओं का भविष्य; रायबरेली में 200 से अधिक अभ्यर्थी कर रहे तैयारी, इन अभ्यर्थियों को मिली सफलता

सीडीओ ने बताया कि सिविल सेवा के लिए 60, नीट और जेईई के लिये 85, एनडीए के लिये 60 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने दी जानकारी.
मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 5:34 PM IST

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रायबरेली : प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है. रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना के तहत हर वर्ग के छात्र-छात्राओं को कोचिंग दी जा रही है. इसमें करीब 200 से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिल रहा है.

मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


अभ्युदय कोचिंग सेंटर पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहीं मनीषा चौधरी ने कहा कि वह यहां पर पीसीएस की तैयारी कर रही हैं. उन्हें काफी लाभ मिल रहा है. इसी तरह नीट परीक्षा की तैयारी कर रहीं नश्मिता सिंह ने बताया कि यहां पर टीचर्स के मार्गदर्शन में उन्हें एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही मदद मिल रही है. सेंटर पर हर तरह की सुविधा दी गई है.

एनडीए की तैयारी कर रहीं हिमांशी ने बताया कि यहां पर लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, जिसमें वह किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि अभ्युदय कोचिंग योजना बड़ी लाभकारी है. इसके जरिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं.


मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अंजुलता ने बताया कि इस साल तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा के लिए 60, नीट और जेईई के लिये 85, एनडीए और सीडीएस के लिये 60 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस योजना के जरिये काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं.

उन्होंने बताया कि 30 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की है. बीपीएससी में एक अभ्यर्थी का सलेक्शन यहीं से हुआ, साथ ही नेट, जेईई में 4 और सात अभ्यर्थी पुलिस विभाग की भर्तियों में सलेक्ट हुए हैं.

उन्होंने बताया कि इसी तरह एनडीए की परीक्षा में भी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिये निःशुल्क कोचिंग पाकर सफल हुए हैं. यह योजना सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित टीचरों के जरिये इन अभ्यर्थियों को अच्छी कोचिंग दी जा रही है, जोकि इनके आने वाले एग्जाम में काफी फायदेमंद साबित हो रही है.

उन्होंने बताया कि सेंटर पर दो बड़े हाल बनाये गए हैं. एक लाइब्रेरी स्थापित की गई है. वहीं एक कमरे में ऑफिस संचालित है. सभी कमरों में एयरकंडीशन के साथ-साथ सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया गया है.

बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से बनाये गए इस स्मार्ट क्लास सेंटर पर कुशल टीचर्स बच्चों को यूपीएससी, नीट, जेईई, एनडीए, सीडीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाती है. इस स्मार्ट क्लास सेंटर का लोकार्पण 25 जनवरी 2025 को किया गया था.

यह भी पढ़ें : यूपी के समाज कल्याण मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि; UPSC-2025 में छह अभ्यर्थियों का चयन, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से पाई सफलता

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