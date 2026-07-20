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जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने पहुंचे यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग, सुनिए छात्रों का दर्द

लगातार पेपर लीक हो रहे हैं. युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है. बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि लोग परेशान हैं. छात्र बृजेश कुमार

जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च
जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 20, 2026 at 3:33 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के आव्हान के बाद बड़ी संख्या में दिल्ली और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व हरियाणा के भी अलग-अलग इलाकों से लोग मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे. इनमें मुख्य रूप से युवा शामिल रहे.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने पहुंचे बृजेश कुमार ने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं. इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है. बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि लोग परेशान हैं. इसलिए हम यहां मांग करने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें और सरकार पेपर लीक को रोके. बृजेश ने बताया कि कल शाम वह मुरादाबाद से दिल्ली के लिए निकले थे. सुबह 3 बजे जंतर मंतर पहुंच गए थे तब से यहीं पर हैं.

जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने पहुंचे यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग (ETV Bharat)

तानाशाही को छोड़कर युवाओं की बात सुननी चाहिए

वहीं, हरियाणा के सोनीपत से जंतर मंतर पर पहुंचे युवा पीयूष ने कहा कि सरकार को अपनी मनमानी और तानाशाही को छोड़कर के युवाओं की बात सुननी चाहिए. अगर युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. हम देश के युवाओं के साथ हैं. सभी युवा एकजुट हो. पीयूष ने कहा कि अगर यहां लाठी चार्ज भी होता है तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे. अपना हक लेकर रहेंगे.

लगातार पेपर लीक से युवाओं का भविष्य हो रहा है खराब

वहीं, नोएडा से पहुंची छात्रा दिविषा ने कहा कि मैं यहां सोनम वांगचुक को समर्थन देने आई हूं. दिविषा ने कहा कि बात सिर्फ सोनम वांगचुक की बात नहीं है. बात है कि वह बंदा 20 दिन से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर बैठा है और सरकार उसकी मांगों का कोई जवाब नहीं दे रही है. मेरे हिसाब से सरकार को जवाब देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के समय भी गांधी जी ने 6 दिन की भूख हड़ताल की थी तो उनकी मांगों को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया था. मेरा कहना यह है कि एक इंसान जिसकी भूख हड़ताल साल से इतनी बुरी हालत हो गई है, उसको जबरन यहां से जबरन उठाकर ले जाया गया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था.

कश्मीर से धरना प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर पहुंचे निजामुद्दीन ने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य पेपर लीक से बर्बाद हो रहा है. इसलिए हम यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए पहुंचे हैं. सरकार को यह मांग माननी चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं दो दिन पहले कश्मीर से निकला था. अब जंतर मंतर आ गया हूं. मैं यहां कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को समर्थन करने आया हूं.

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