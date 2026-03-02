हिमाचल में एक हफ्ते में तय होगा वन भूमि का भविष्य, राजस्व मंत्री की बैठक में बना खास प्लान
वन भूमि के उपयोग, संरक्षण और संभावित हस्तांतरण को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 8:55 PM IST
शिमला: हिमाचल में एक हफ्ते के भीतर हजारों हेक्टेयर वन भूमि का भविष्य तय होने जा रहा है. सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है और नजरें टिकी हैं राजस्व मंत्री की उस अहम बैठक पर, जिसमें वन भूमि के उपयोग, संरक्षण और संभावित हस्तांतरण को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इस उच्चस्तरीय बैठक में एक खास प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई है.
हिमाचल में जल्द तय होगा वन भूमि का भविष्य
शिमला में सोमवार को राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति प्रारूप तैयार करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ. सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है. इस बैठक में राजस्व, वन और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई. जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारण के अनुरूप एक नीति प्रारूप तैयार करने पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया.
सब कमेटी का गठन
वन भूमि से जुड़े जटिल और लंबे समय से लंबित मामलों को सुलझाने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. प्रशासनिक स्तर पर तेज़ी लाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय पहल की गई है. विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि तय समय-सीमा में ठोस और प्रभावी नीति तैयार की जाएगी.
इसी बैठक में अतिरिक्त सचिव (राजस्व) अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया. सब-कमेटी में वन और विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे. यह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप सौंपेगी. इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल (वन बल प्रमुख) संजय सूद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
