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भविष्य का धमतरी हुआ वायरल, AI वीडियो में दिखी विकास की नई उड़ान, मेयर बोले - 'अब सिर्फ घोषणाएं नहीं'

इस एआई वीडियो में धमतरी को एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में प्रस्तुत किया गया है. वीडियो में हाईटेक बस स्टैंड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम, चौड़ी फोरलेन सड़कें, रेलवे परियोजना, आधुनिक यातायात व्यवस्था, आकर्षक सार्वजनिक स्थल और बेहतर शहरी सुविधाओं की झलक दिखाई गई है. वीडियो का उद्देश्य शहरवासियों को यह बताना है कि वर्तमान में चल रहे विकास कार्य पूर्ण होने के बाद धमतरी किस प्रकार नजर आ सकता है.

धमतरी: शहर के विकास को लेकर नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में आगामी दो वर्षों के बाद धमतरी शहर की संभावित तस्वीर दिखाई गई है. वीडियो में शहर में प्रस्तावित और निर्माणाधीन कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को आधुनिक स्वरूप में दर्शाया गया है.

धमतरी के विकास का एआई वीडियो (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऐसा दिखेगा धमतरी का बस स्टैंड (ETV Bharat Chhattisgarh)

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि वीडियो में दिखाई गई अधिकांश परियोजनाएं धमतरी की वर्षों पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांगों से जुड़ी हुई हैं. इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कई परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में धमतरी के विकास की तस्वीर काफी हद तक इसी प्रकार दिखाई देगी.

नालंदा लाइब्रेरी धमतरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए सड़क, परिवहन, खेल, सांस्कृतिक और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है. राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धमतरी को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है. आने वाले समय में कई बड़ी परियोजनाओं के पूर्ण होने से शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और धमतरी विकास के नए आयाम स्थापित करेगा.

ऐसा दिखेगा धमतरी का ऑडिटोरियम (ETV Bharat Chhattisgarh)

ऑडिटोरियल, फोरलेन, रेलवे, बस स्टैंड और नालंदा का ग्राफिक्स वीडियो बनाया है. 2027 का लक्ष्य है. कलेक्टर खुद सभी कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जो काम बचे हैं उन्हें भी जल्द शुरू किया जाएगा -रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम, धमतरी

मेयर ने कहा- विकास के काम तेजी से हो रहे

महापौर ने यह भी कहा कि कुछ लोग लगातार यह कहते थे कि केवल घोषणाएं की जा रही हैं और विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. जिन योजनाओं की वर्षों से चर्चा होती रही, वे अब धीरे-धीरे धरातल पर उतर रही हैं. उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और शासन के समर्थन से धमतरी तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

धमतरी में भविष्य का कृषि केंद्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं एआई तकनीक से तैयार इस वीडियो को लेकर शहरवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग भविष्य के धमतरी की इस झलक को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे शहर के विकास की सकारात्मक सोच बताया है, जबकि कुछ लोग परियोजनाओं के जल्द पूरा होने की उम्मीद जता रहे हैं.