कचरा शेड में संवर रहा नौनिहालों का भविष्य, खतरनाक जर्जर स्कूल भवन की अब तक नहीं हुई मरम्मत
कोयलीबेड़ा के बंगोघोड़ियां गांव में बच्चों की प्राथमिक शाला कचरा शेड में लग रही है.भवन की मांग के बाद भी अब तक समाधान नहीं हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 3:00 PM IST
कांकेर : छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है.लेकिन शुरुआत भले ही नई हुई हो जो पुरानी समस्याएं हैं ,उनका समाधान अब तक नहीं हो सका है.कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के बंगोघोड़ियां गांव में ऐसी ही एक समस्या है,जिसके निवारण का इंतजार यहां के ग्रामीण कर रहे हैं.
स्कूल की समस्या का कब होगा समाधान ?
ये समस्या एक अदद प्राथमिक स्कूल से जुड़ी है. पुराना स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है.ऐसे में बच्चों को वहां पढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं,लिहाजा ग्रामीणों ने कचरा प्रबंधन के लिए तैयार किए गए टिन शेड के कमरों को स्कूल संचालित करने के लिए दिया.लेकिन बच्चों के लिए बनाई गई ये वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी समाधान के रुप में बदलती जा रही है.
वर्षों से जर्जर स्कूल की नहीं हुई मरम्मत
वर्षों से जर्जर पड़े स्कूल भवन के कारण बच्चों की कक्षाएं पंचायत के कचरा शेड में संचालित हो रही हैं. भीषण गर्मी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 11 बच्चे कचरा शेड में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं. बंगोघोड़ियां गांव का प्राथमिक स्कूल लंबे समय से जर्जर हालत में है. भवन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे बच्चों के लिए असुरक्षित मानते हुए उपयोग से बाहर कर दिया गया है.
भीषण गर्मी के बीच पढ़ने को मजबूर बच्चे
स्कूल में कुल 11 छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं. भीषण गर्मी, पर्याप्त जगह की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद बच्चे नियमित रूप से स्कूल पहुंच रहे हैं. इन बच्चों के सपने भी बड़े हैं. कोई सेना में अधिकारी बनना चाहता है तो कोई पढ़-लिखकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने का सपना देख रहा है. लेकिन शिक्षा की यह बदहाल व्यवस्था उनके सपनों के रास्ते में बड़ी बाधा बनती नजर आ रही है.
पुराना स्कूल पूरी तरह से खराब हो गया है.कभी-कभी ऊपर का छत से सीमेंट गिरता था.इसलिए हम लोगों को यहां बैठाकर पढ़ाया जा रहा है-मानवेल कुजूर, छात्र
बच्चों का कहना है कि वे पढ़-लिखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन की जरूरत है. वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि नए स्कूल भवन की मांग को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है.
बच्चों को कचरा शेड में पढ़ाया जा रहा है,क्योंकि गांव में स्कूल भवन नहीं है.कई बार स्कूल भवन के लिए आवेदन दिया जा चुका है,लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई- दीपक इक्का, ग्रामीण
कई बार आवेदन के बाद भी नहीं मिला स्कूल
वहीं स्कूल के प्रधान पाठक की माने तो उन्होंने अपने से ऊपर के अधिकारियों को इस बारे में कई बार बताया है.लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला.
हमने कई बार स्कूल की व्यवस्था को लेकर अपने से ऊपर के अधिकारियों को बताया है.बच्चे भीषण गर्मी में टिन शेड के नीचे परेशान हो रहे हैं.सभी को कष्ट हो रहा है.लेकिन अब तक बच्चों के लिए भवन नहीं मिल सका है- खोकन मंडल,प्रधान पाठक
जल्द ही स्कूल के लिए कमरे बनाने का दावा
इस बारे में जब बीईओ से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में आ चुका है और नई बिल्डिंग बनाकर उसे स्कूल को हैंडओवर कर दिया जाएगा.
कोयलीबेड़ा के बंगोघोड़ियां गांव में स्कूल भवन जर्जर है.यहां नए भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है.जल्द ही नए कमरों का निर्माण स्कूल परिसर में करवाकर उसमें बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा- देव कुमार शील, बीईओ कोयलीबेड़ा
नई शिक्षा नीति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच बंगोघोड़ियां गांव की यह तस्वीर कई सवाल खड़े करती है. आखिर कब तक मासूम बच्चे कचरा शेड में बैठकर अपना भविष्य संवारने की कोशिश करते रहेंगे. अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेकर स्कूल भवन की व्यवस्था करता है.
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