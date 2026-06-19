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कचरा शेड में संवर रहा नौनिहालों का भविष्य, खतरनाक जर्जर स्कूल भवन की अब तक नहीं हुई मरम्मत

कांकेर : छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है.लेकिन शुरुआत भले ही नई हुई हो जो पुरानी समस्याएं हैं ,उनका समाधान अब तक नहीं हो सका है.कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के बंगोघोड़ियां गांव में ऐसी ही एक समस्या है,जिसके निवारण का इंतजार यहां के ग्रामीण कर रहे हैं.

स्कूल की समस्या का कब होगा समाधान ?

ये समस्या एक अदद प्राथमिक स्कूल से जुड़ी है. पुराना स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है.ऐसे में बच्चों को वहां पढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं,लिहाजा ग्रामीणों ने कचरा प्रबंधन के लिए तैयार किए गए टिन शेड के कमरों को स्कूल संचालित करने के लिए दिया.लेकिन बच्चों के लिए बनाई गई ये वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी समाधान के रुप में बदलती जा रही है.

वर्षों से जर्जर स्कूल की नहीं हुई मरम्मत

वर्षों से जर्जर पड़े स्कूल भवन के कारण बच्चों की कक्षाएं पंचायत के कचरा शेड में संचालित हो रही हैं. भीषण गर्मी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 11 बच्चे कचरा शेड में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं. बंगोघोड़ियां गांव का प्राथमिक स्कूल लंबे समय से जर्जर हालत में है. भवन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे बच्चों के लिए असुरक्षित मानते हुए उपयोग से बाहर कर दिया गया है.

कचरा शेड में संवर रहा नौनिहालों का भविष्य (Etv Bharat)

भीषण गर्मी के बीच पढ़ने को मजबूर बच्चे



स्कूल में कुल 11 छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं. भीषण गर्मी, पर्याप्त जगह की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद बच्चे नियमित रूप से स्कूल पहुंच रहे हैं. इन बच्चों के सपने भी बड़े हैं. कोई सेना में अधिकारी बनना चाहता है तो कोई पढ़-लिखकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने का सपना देख रहा है. लेकिन शिक्षा की यह बदहाल व्यवस्था उनके सपनों के रास्ते में बड़ी बाधा बनती नजर आ रही है.