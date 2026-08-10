पंजाब चुनाव में भाजपा और अकली दल के गठबंधन का क्या होगा भविष्य? सीएम नायब सैनी ने इस पर दिया बड़ा बयान
पंजाब चुनाव 2027 में भाजपा और अकली दल के बीच गठबंधन के सवाल पर सीएम नायब सैनी ने बड़ा बयान दिया है.
Published : August 10, 2026 at 5:07 PM IST
चंडीगढ़ः क्या पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर से एक साथ होंगे? यह सवाल पंजाब की सियासत में अकसर पूछा जाता रहा है. पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे, जिसका दोनों दलों को नुकसान भी हुआ. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले फिर इस बात की सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर एक साथ मैदान में उतरेंगे.
सुखबीर बादल शुक्रवार को पीएम से मिले थेः हालांकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता पंजाब का अगला चुनाव अकेले लड़ने की बात करते रहे हैं. बावजूद इसके इस बात को अधिक सियासी हवा तब मिली जब बीते शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मुलाकात की. जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि शायद इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों दल एक साथ मैदान में उतर सकते हैं. हालांकि इस पर न तो किसी बीजेपी के नेता ने प्रतिक्रिया दी न हो अकाली दल ने. वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने जरूर इस पर सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी थी.
'नहीं-नहीं, बीजेपी का गठबंधन पंजाब के लोगों के साथ है': वहीं हरियाणा के सीएम भी पंजाब में पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वे लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं और वहां पर नेताओं और लोगों से संवाद भी कर रहे हैं. वहीं जब सीएम नायब सिंह सैनी से यह सवाल किया गया कि क्या पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, बीजेपी का गठबंधन पंजाब के लोगों के साथ है. मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं पंजाब के लोगों से मुलाकात कर रहा हूं.
'आप ने पंजाब में कांग्रेस से ज्यादा शोषण किया है': 'पंजाब में बीजेपी की सरकार बन रही है. क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब के लोगों का शोषण किया है , अब आम आदमी पार्टी ने बड़ी-बड़ी बातें कि थी. उन्होंने तो पंजाब के लोगों का कांग्रेस से भी ज्यादा शोषण किया है. पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि डबल इंजन सरकार ही पंजाब का भला कर सकती है.'