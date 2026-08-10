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पंजाब चुनाव में भाजपा और अकली दल के गठबंधन का क्या होगा भविष्य? सीएम नायब सैनी ने इस पर दिया बड़ा बयान

पंजाब चुनाव में भाजपा और अकली दल के गठबंधन का क्या होगा भविष्य ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः क्या पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर से एक साथ होंगे? यह सवाल पंजाब की सियासत में अकसर पूछा जाता रहा है. पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे, जिसका दोनों दलों को नुकसान भी हुआ. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले फिर इस बात की सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर एक साथ मैदान में उतरेंगे. सुखबीर बादल शुक्रवार को पीएम से मिले थेः हालांकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता पंजाब का अगला चुनाव अकेले लड़ने की बात करते रहे हैं. बावजूद इसके इस बात को अधिक सियासी हवा तब मिली जब बीते शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मुलाकात की. जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि शायद इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों दल एक साथ मैदान में उतर सकते हैं. हालांकि इस पर न तो किसी बीजेपी के नेता ने प्रतिक्रिया दी न हो अकाली दल ने. वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने जरूर इस पर सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी थी.