वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के फार्मा सेक्टर पर DPSRU में मंथन, 'नियुक्ति-फ्यूचर फेस्ट 2026' का आयोजन
दिल्ली के डीपीएसआरयू में ‘नियुक्ति – फ्यूचर फेस्ट 2026’ का आयोजन किया गया, जहां भविष्य के फार्मा प्रोफेशनल्स को तैयार करने पर जोर दिया गया.
Published : April 6, 2026 at 2:49 PM IST
नई दिल्ली: कोविड-19 महामारी ने दुनिया को यह सिखाया कि मजबूत हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर कितना जरूरी है,और अब जब दुनिया के कई हिस्सों में जैसे ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ता तनाव अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. ऐसे समय में भारत का फार्मा सेक्टर एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली के डीपीएसआरयू में ‘नियुक्ति – फ्यूचर फेस्ट 2026’ का आयोजन किया गया, जहां भविष्य के फार्मा प्रोफेशनल्स को तैयार करने पर जोर दिया गया.
डीपीएसआरयू फेस्ट में 300 से ज्यादा लोगों ने लिया भाग :
नई दिल्ली के पुष्प विहार स्थित डीपीएसआरयू परिसर में आयोजित यह फेस्ट, कोविड के बाद बदले हेल्थकेयर परिदृश्य और वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया. जहां 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, और फार्मा सेक्टर में करियर बनाने को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया. भारत, जिसे “फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड” कहा जाता है, कोविड के दौरान दुनिया को दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई देकर अपनी ताकत दिखा चुका है, ऐसे में वैश्विक तनाव के बीच दवाइयों की सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखना और नए टैलेंट को तैयार करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है.
40 से अधिक कंपनियों ने इस फेस्ट में भाग लिया :
कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञों ने भी इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत फार्मा सेक्टर और स्किल्ड मैनपावर बेहद जरूरी है, मुख्य अतिथि डॉ. कलाइसेल्वन सहित अन्य अधिकारियों ने इंडस्ट्री और एजुकेशन के सहयोग को अहम बताया ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. रजनी माथुर ने कहा कि कोविड के बाद फार्मा सेक्टर में करियर के नए अवसर तेजी से बढ़े हैं, और डीपीएसआरयू छात्रों को उन्हीं जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रहा है.
छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाने पर फोकस :
कोविड के बाद फार्मा सेक्टर की भूमिका और अहम होने को लेकर हम छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाने पर फोकस कर रहे हैं. कुलपति प्रो. वी. रविचंद्रन ने कहा कि,
वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत को फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर और मजबूत बनना होगा, और इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बेहद जरूरी है.
भारत के फार्मा सेक्टर को मिली नई दिशा :
‘नियुक्ति – फ्यूचर फेस्ट 2026’ एक ऐसा मंच बनकर उभरा, जहां कोविड के सबक और मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच, भारत के फार्मा सेक्टर को मिला नया टैलेंट और नई दिशा .जब दुनिया अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत का फार्मा सेक्टर न सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बनकर सामने आ रहा है, और डीपीएसआरयू का यह प्रयास, उसी दिशा में एक मजबूत कदम है.
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