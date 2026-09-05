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'आने वाला समय इनेलो का है, पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी'-इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला

'सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है': जनसभा को सम्बोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. सरकार ने सभी हदें पार कर रखी है. प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है. कानून व्यवस्था चरमराई हुई है. प्रदेश में नशा लगातार पैर पसार रहा है. सरकार का नशे और अपराध की तरफ कोई ध्यान नहीं है. सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है.

पलवलः इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पलवल के गांव बहीन में जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा. साथ ही भाजपा सरकार को प्रदेश में महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार घेरा. वहीं अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में जजपा नेता जीतू दीघोट और कांग्रेस नेता उदय सोरोत ने इनेलो का दामन थामा. अभय सिंह चौटाला ने 27 सितंबर को नूंह में आयोजित होने वाले दिवंगत जननायक ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस के लिए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया. चौटाला ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया.

आने वाला समय इनेलो पार्टी का हैः उन्होंने कहा कि "इनेलो पार्टी लगातार मजबूत हो रही है. काफी संख्या में आए दिन लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं. आने वाला समय इनेलो पार्टी का है. इनेलो पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल सहित पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे."

'भाजपा सरकार झूठे वादे करने वाली सरकार है': उन्होंने कहा कि "इनेलो पार्टी ने सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है. पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हेडक्वार्टर पर गए और सफाई कर्मचारियों को समर्थन देते हुए कहा कि जब तक सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान लेती तब तक उनके साथ खड़े हुए हैं." उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार झूठे वादे करने वाली सरकार है. भाजपा सरकार ने आज तक जो फैसले लिए हैं, उन निर्णयों पर कायम नहीं रही है. इससे यह साबित होता है कि मुख्यमंत्री डमी मुख्यमंत्री है." उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब में घूमते हैं. हरियाणा में मुख्यमंत्री को कोई नहीं बुलाता है.

'भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी तक कोई ऐसा वकील नहीं मिला': उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नोटिस दिए जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी तक कोई ऐसा वकील नहीं मिला जो नोटिस तैयार कर दें. भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की सच्चाई को हमने सामने लाने का कार्य किया. इसी तरह दुष्यंत चौटाला ने मनोहर लाल की भाजपा सरकार को समर्थन देकर जनता के साथ धोखा किया था.