हाईकोर्ट ने कहा- निजी विवाद में समझौते के बाद मुकदमा जारी रखना निरर्थक, FIR रद्द

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी प्रकृति के आपराधिक वाद में यदि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं तो मुकदमे को जारी रखना निरर्थक है. मुकदमा जारी रखना बहुमूल्य न्यायिक समय की बर्बादी होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र और न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ल की खंडपीठ ने यह अवकाश एवं छह अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

विवाद को लेकर दोनों पक्षों में समझौता हुआ: याचिका में प्रयागराज के जॉर्जटाउन थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 406 के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पक्षों ने स्वेच्छा से आपसी विवाद को सुलझा लिया और एक समझौता विलेख पर हस्ताक्षर किए.

अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग न हो: कोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो चुका हो और उसे प्रभावी भी कर दिया गया हो, तो ऐसे मामलों में आरोपियों की दोषसिद्धि की संभावना बेहद कम और क्षीण हो जाती है. कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न कानूनी नजीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 482 और रिट क्षेत्राधिकार के तहत यह अंतर्निहित शक्ति है कि वह न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर सके.