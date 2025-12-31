ETV Bharat / state

फुटहामुड़ा नहर परियोजना : नगरी अंचल में आएगी हरित क्रांति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

धमतरी में सिंचाई को नई संजीवनी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )