यमुनानगर में कपाल मोचन मेले में कैदियों की ओर से तैयार फर्नीचर ऑन डिमांड, रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मेला देखने

कपाल मोचन मेले में यमुनानगर जेल में बंद कैदियों द्वारा बनाए गए बेहतरीन फर्नीचरों का काफी डिमांड है.

YAMUNANAGAR KAPAL MOCHAN MELA 2025
कपाल मोचन मेला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 2:30 PM IST

यमुनानगरः विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला 5 नवंबर तक चलेगा. मेले में लगी प्रदर्शनी में जिला यमुनानगर कारागार के कैदियों द्वारा बनाया गए फर्नीचर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है. कैदियों द्वारा बनाए गए फर्नीचर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की श्रद्धालु जमकर खरीदारी कर रहे हैं. कैदियों द्वारा कुर्सी, सोफा सेट, स्टूल, अलमारी, झूले सहित अन्य फर्नीचर बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी पेश करते हुए बनाया गया है. प्रदर्शनी में जिला कारागार यमुनानगर द्वारा स्टॉल लगाकर कैदियों द्वारा बनाए गए सामान का प्रदर्शन किया गया.

एलोवेरा जैल काफी पसंद कर रहे हैं लोगः भारी संख्या में श्रद्धालु कैदियों द्वारा बनाए गए फर्नीचर स्टॉल को न सिर्फ विजिट कर रहे हैं, बल्कि खरीदारी भी कर रहे हैं. इसके अलावा कैदियों द्वारा जिला कारागार में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी तैयार किए गए हैं. आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कैदियों द्वारा तैयार किया गया एलोवेरा जेल लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

कैदियों की ओर से तैयार फर्नीचर ऑन डिमांड (Etv Bharat)

कड़ी मेहनत से फर्नीचर तैयार करते हैं कैदीः यमुनानगर जिला कारागार से कैदियों द्वारा निर्मित फर्नीचर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेकर मेला कपालमोचन प्रदर्शनी में पहुंचे हेड कांस्टेबल अनित कुमार ने बताया कि "कैदियों द्वारा कड़ी मेहनत और लगन के साथ फर्नीचर तैयार किया गया है. वहीं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उनके द्वारा तैयार किया गया है, उसके लिए जेल परिसर के अंदर ही लगे हुए एलोवेरा पौधों का उपयोग किया गया है. एलोवेरा जैल बनाने के लिए जेल के अंदर ही मशीन लगी हुई है. जेल में जैल तैयार किया जाता है और यह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पूरी तरह से शुद्ध और ओर्गानिक है इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है."


जेल के स्टॉल को खूब पसंद कर रहे हैं आम लोगः प्रदर्शनी में फर्नीचर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का प्रदर्शन करने वाले हेड कांस्टेबल अनित कुमार ने बताया कि "कैदियों द्वारा बनाए गए फर्नीचर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मेले में आए श्रद्धालु बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी खरीदी कर रहे हैं."

KAPAL MOCHAN MELA 2025
अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेला
FURNITURE MADE BY PRISONERS
YAMUNANAGAR JAIL PRISONERS
YAMUNANAGAR KAPAL MOCHAN MELA 2025

