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रामगढ़ के निजी कंपनी में फर्नेस ब्लास्ट, करीब एक दर्जन मजदूर झुलसे, कई की हालत गंभीर

अस्पताल में इलाजरत घायल मजदूर. ( फोटो-ईटीवी भारत )