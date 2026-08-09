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रामगढ़ के निजी कंपनी में फर्नेस ब्लास्ट, करीब एक दर्जन मजदूर झुलसे, कई की हालत गंभीर

रामगढ़ के एक निजी कंपनी में फर्नेस ब्लास्ट हुआ है. घटना में एक दर्जन से अधिक मजदूर झुलस गए हैं.

Furnace blast in Ramgarh
अस्पताल में इलाजरत घायल मजदूर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 7:40 PM IST

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रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र स्थित एक निजी पावर प्लांट में रविवार को फर्नेस में जोरदार ब्लास्ट हो गया. हादसे में करीब एक दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है. इनमें कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों में दो को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फर्नेस से जुड़े मेंटेनेंस और मैग्नेट संचालन के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ. इसके बाद फर्नेस से पिघला हुआ गर्म लोहा और आग की लपटें आसपास काम कर रहे मजदूरों की ओर फैल गई. बताया गया कि क्रेन ऑपरेटर और केबिन में काम कर रहे कुछ मजदूर भी इसकी चपेट में आ गए.

मजदूर और कंपनी के कर्मी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पांच मजदूर बुरी तरह झुलसे

इस हादसे में बिहार निवासी रमेश ठाकुर और हजारीबाग के शिवपुरी निवासी नितेश राणा के 90 प्रतिशत से अधिक झुलसने की जानकारी सामने आई है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है. वहीं, तीन अन्य मजदूरों के भी 40 से 60 प्रतिशत तक झुलसने की सूचना है.

कैसे हुई घटना

अस्पताल में एक घायल मजदूर ने बताया कि अचानक ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुआं और अंधेरा छा गया. मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन तब तक कई लोग आग और गर्म धातु की चपेट में आ चुके थे. उसके अनुसार, पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर भी हादसे में प्रभावित हुए हैं.

कंपनी के कर्मी का बयान

वहीं निजी पावर प्लांट के एक कर्मी मृत्युंजय ने बताया कि उन्हें अस्पताल में पैसा जमा करने के लिए प्रबंधन द्वारा भेजा गया है. बाकी उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

पुलिस पहुंची अस्पताल

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद कुजू थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. कुजू थाना के एसआई राजेश कुमार ने बताया कि अस्पताल में फिलहाल नौ घायल मजदूरों के नाम सामने आए हैं. इनमें दो की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची रेफर किया गया है, जबकि तीन अन्य मजदूरों की हालत भी गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर उन्हें रांची रेफर करने की तैयारी में हैं. उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की जाएगी.

हादसे में ये हुए घायल

हादसे में घायल बताए जा रहे मजदूरों में परमेश्वर महतो (42),नवासी चटाक दुलमी, संजय प्रसाद महतो (45), निवासी टोला मरार, राजेंद्र महतो (45), निवासी चटाक दुलमी, राजेंद्र महतो (35), निवासी शिवपुरी-हजारीबाग जिला, कुंजलाल रविदास, निवासी आराकाटा कुजू, विजय यादव, निवासी दरभंगा जिला, बिहार, धनंजय सिंह, निवासी पटना जिला, बिहार समेत अन्य मजदूर शामिल हैं. सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

फर्नेस ब्लास्ट की वजह स्पष्ट नहीं

फिलहाल फर्नेस में ब्लास्ट की वास्तविक तकनीकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. हादसा तकनीकी खराबी, उपकरण की विफलता, मेंटेनेंस में चूक, ऑपरेशनल गलती या किसी अन्य कारण से हुई है यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

फर्नेस अत्यधिक तापमान और जोखिम वाला कार्यक्षेत्र है. ऐसे में हादसे ने प्लांट में वर्कर सेफ्टी, फर्नेस मेंटेनेंस और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हाई रिस्क जोन में मेंटेनेंस के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसकी भी जांच जरूरी है.

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