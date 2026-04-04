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KITG 2026 : मलखंब खिलाड़ी बड़े मंच में हुए नर्वस, एसी डोम और जगमगाती रोशनी देखकर घबराया मन

सरगुजा : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में मलखम की टीम सरगुजा आई हुई है. अन्य राज्यों से आई टीम में एक बड़ी विशेषता देखने को मिल रही है कि इस टीम में ना सिर्फ बड़े बच्चे बल्कि छोटी-छोटी उम्र के बच्चे भी इस टीम का हिस्सा हैं. बेहद कम उम्र है इन हुनरमंदो की इस दौरान हमको यहां एक 12 साल का बच्चा मिला. इसकी उम्र तो कम है लेकिन ये मध्य प्रदेश मलखंब टीम का हिस्सा है. ईटीवी भारत ने इस बच्चे से बात करके उसके अनुभव को जाना.





एसी और लाइट देखकर लगा डर

मलखंब इवेंट में हिस्सा लेने आए इस बच्चे का नाम है रामचरण पाल है. रामचरण डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी का रहने वाला है. इस दौरान राम चरण ने बताया कि हम शाहगढ़ में धूल मिट्टी में खेलते थे. धूप में बाहर खेल रहे थे. यहां तो पूरा एसी मंच बना हुआ है. यहां आकर नर्वस हो गए. लाइट जगमगा रही थी इसलिए डर गए थे. लेकिन खेल बहुत अच्छा हुआ.





खेल के बाद नर्वसनेस हुई दूर

रामचरण ने बड़ी ही मासूमियत से कह दिया कि वो धूल मिट्टी और धूप में खेलता था लेकिन यहां ऐसी वाला डोम बड़ी-बड़ी लाइट देखकर नर्वस हो गया.फिर भी खेल अच्छा रहा.हमने पूछा कि अब ये नर्वसनेस दूर हो जाएगी या अभी भी नर्वस रहेंगे. जवाब में नन्हे रामचरण ने कहा नहीं अब नर्वसनेस दूर हो जाएगी. अब तो खेल लिया.