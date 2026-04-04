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KITG 2026 : मलखंब खिलाड़ी बड़े मंच में हुए नर्वस, एसी डोम और जगमगाती रोशनी देखकर घबराया मन

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मलखंब इवेंट भी था.इस इवेंट में पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के किस्से रोचक हैं.देखिए देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट.

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मलखंब खिलाड़ियों के मजेदार किस्से (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 3:20 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में मलखम की टीम सरगुजा आई हुई है. अन्य राज्यों से आई टीम में एक बड़ी विशेषता देखने को मिल रही है कि इस टीम में ना सिर्फ बड़े बच्चे बल्कि छोटी-छोटी उम्र के बच्चे भी इस टीम का हिस्सा हैं. बेहद कम उम्र है इन हुनरमंदो की इस दौरान हमको यहां एक 12 साल का बच्चा मिला. इसकी उम्र तो कम है लेकिन ये मध्य प्रदेश मलखंब टीम का हिस्सा है. ईटीवी भारत ने इस बच्चे से बात करके उसके अनुभव को जाना.

एसी और लाइट देखकर लगा डर

मलखंब इवेंट में हिस्सा लेने आए इस बच्चे का नाम है रामचरण पाल है. रामचरण डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी का रहने वाला है. इस दौरान राम चरण ने बताया कि हम शाहगढ़ में धूल मिट्टी में खेलते थे. धूप में बाहर खेल रहे थे. यहां तो पूरा एसी मंच बना हुआ है. यहां आकर नर्वस हो गए. लाइट जगमगा रही थी इसलिए डर गए थे. लेकिन खेल बहुत अच्छा हुआ.


खेल के बाद नर्वसनेस हुई दूर

रामचरण ने बड़ी ही मासूमियत से कह दिया कि वो धूल मिट्टी और धूप में खेलता था लेकिन यहां ऐसी वाला डोम बड़ी-बड़ी लाइट देखकर नर्वस हो गया.फिर भी खेल अच्छा रहा.हमने पूछा कि अब ये नर्वसनेस दूर हो जाएगी या अभी भी नर्वस रहेंगे. जवाब में नन्हे रामचरण ने कहा नहीं अब नर्वसनेस दूर हो जाएगी. अब तो खेल लिया.

मलखंब खिलाड़ी लाइट और एसी डोम देखकर हुआ नर्वस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारे कोच श्रीमान बाबू चौरसिया हैं वही हमको सिखाते हैं. दो साल हो गए सीखते. चार बार स्टेट खेल लिए. मुझे उसमें स्टेट में नहीं मिला. वो होता है संभाग स्कूल गेम में. मुझे एक गोल्ड मिला है और एक सिल्वर. मलखंब भी खेलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे. खिलाड़ी बनना चाहते हैं. यहां बहुत अच्छा लगा. मैं यही बोलूंगा कि जो खेलो इंडिया है ऐसे कराते रहें, जिससे हम लोग को आगे बढ़ने में सुविधा हो- रामचरण, खिलाड़ी मलखंब

बड़ा ही छोटा सा बच्चा मध्य प्रदेश की मलखंब टीम का हिस्सा है. इस बच्चे ने बड़ी ही सहजता से ये कह दिया कि धूल मिट्टी में मलखंब खेलते थे. पहली बार अचानक इनको नेशनल गेम में ले आएं और जब यहां पर आए तो एक एयर कंडीशनर डोम के अंदर बड़ी-बड़ी लाइट और मैट्स देखकर ये लोग डर गए. हालांकि खेल नहीं बिगड़ा लेकिन ये नर्वस हो गए थे. अब इस बच्चे का कहना है कि यहां आकर बड़ा अच्छा लगा. खेलो इंडिया लगातार ऐसे खेल कराता रहे जिससे ऐसे बच्चे ना सिर्फ अनुभव ले पाए बल्कि अपने खेल को और आगे ले जा सकें.

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