रामनगर में अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार! परिजनों को होना पड़ा परेशान, जानिए क्यों?

रामनगर में विश्राम घाट पर लकड़ियों की कमी के कारण सोमवार को लोगों ने अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए काफी इंतजार करना पड़ा.

रामनगर में विश्राम घाट पर लकड़ियों की कमी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 9, 2026 at 7:23 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 7:52 PM IST

4 Min Read
रामनगर: मौत के बाद भी इंसान को अब मोक्ष के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. ऐसे ही मामले उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर से सामने आए हैं. रामनगर के विश्राम घाट (श्मशान घाट) में दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ियां समय पर उपलब्ध न होने के कारण मृतकों के परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस अव्यवस्था से आक्रोशित परिजनों और सामाजिक लोगों ने वन निगम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के अनुसार विश्राम घाट में लकड़ियां न मिलने के कारण मृतकों के परिजनों को मजबूरी में ओपन मार्किट जाना पड़ा और वहां भी लकड़ियां नहीं मिली. इससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ा, बल्कि अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में घंटों की देरी भी हुई.

रामनगर अंतिम संस्कार के लिए भी घंटों इंतजार! (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि वन निगम द्वारा देर शाम करीब 3:30 बजे लकड़ियां उपलब्ध कराई गईं, तब तक परिजन कई घंटे श्मशान घाट में इंतजार करते रहे. इस मामले में आक्रोश व्यक्त करते हुए सभासद सचिन कुमार ने बताया कि आज उनके दादा जी का निधन हो गया था.

सुबह करीब 9 बजे से उन्होंने श्मशान घाट स्थित वन निगम के टोल और लकड़ी ढोने वाले टेंपो चालकों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने यही बताया कि टोल पर लकड़ी उपलब्ध नहीं है और लकड़ी कालाढूंगी से आ रही है. उन्होंने कहा कि पांच घंटे बीत जाने के बाद भी लकड़ी नहीं पहुंची, जिससे शव का अंतिम संस्कार संभव नहीं हो सका.

सचिन कुमार ने आरोप लगाया कि लकड़ियों की तलाश में उन्हें अपने परिजनों और दोस्तों को अलग-अलग आरा मशीनों पर भेजना पड़ा. कहीं एक कुंतल तो कहीं दो कुंतल लकड़ी ही मिल पा रही थी, जिससे दाह संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ी पूरी नहीं हो पा रही थी.

उन्होंने कहा कि वन निगम के डीएसएम से बात करने पर दावा किया गया कि टोल में लकड़ी मौजूद है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी. सचिन कुमार ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की.

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात ध्यानी ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद और संवेदनहीन बताया. उन्होंने कहा कि मोहल्ले में एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचे तो वहां चार घंटे से अधिक समय तक लकड़ियों के लिए भटकना पड़ा. केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी इसी समस्या से जूझते रहे.

प्रभात ध्यानी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन से भी बात की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा कि दाह संस्कार जैसी मूलभूत व्यवस्था का अभाव वन निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

वहीं वन निगम के डीएसएम जगदीश सिंह आर्या ने फोन पर सफाई देते हुए कहा कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है. उन्होंने बताया कि कालाढूंगी से लकड़ियां रामनगर टोल के लिए भेजी जा रही थीं और वे स्वयं मौके पर पहुंच रहे हैं.

डीएसएम ने कहा कि टोल पर पहले 25 से 30 कुंतल लकड़ी मौजूद थी, लेकिन तैनात कर्मी को खपत का सही अंदाजा नहीं लग पाया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुबह कालाढूंगी में ट्रक उपलब्ध न होने के कारण देरी हुई.

मामले में उपजिलाधिकारी रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया कि जैसे ही प्रकरण उनके संज्ञान में आया, तत्काल लकड़ियां उपलब्ध कराई गईं. उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले वनकर्मी को वन निगम के अधिकारियों द्वारा टोल से हटा दिया गया है और वहां नए कर्मचारी की तैनाती कर दी गई है.

हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद सवाल यह है कि यदि समय रहते व्यवस्था दुरुस्त होती, तो परिजनों को इस पीड़ा और अपमानजनक स्थिति से न गुजरना पड़ता. लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्थायी और सख्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

