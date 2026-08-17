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हमीरपुर में अंतिम विदाई भी हुई मुश्किल, कीचड़ भरे रास्ते से निकली शवयात्रा, बारिश से सड़क बदहाल

कीचड़ भरे रास्ते से निकली शवयात्रा. ( Photo Credit; VIRAL )