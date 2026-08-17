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हमीरपुर में अंतिम विदाई भी हुई मुश्किल, कीचड़ भरे रास्ते से निकली शवयात्रा, बारिश से सड़क बदहाल

बारिश के बाद रास्ते की हालत इतनी खराब हो गई कि अंतिम यात्रा भी गंदे पानी और दलदल के बीच से निकालनी पड़ी.

कीचड़ भरे रास्ते से निकली शवयात्रा.
कीचड़ भरे रास्ते से निकली शवयात्रा. (Photo Credit; VIRAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 6:52 PM IST

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हमीरपुर : मौदहा विकासखंड क्षेत्र के खंडेह गांव में जलनिकासी की बदहाल व्यवस्था का वीडियो सामने आया है. गांव की गली में जलभराव और कीचड़ के बीच ग्रामीण एक बुजुर्ग की अर्थी कंधे पर लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. बारिश के बाद रास्ते की हालत इतनी खराब हो गई कि अंतिम यात्रा भी गंदे पानी और दलदल के बीच से निकालनी पड़ी.

खंडेह गांव निवासी जागेश्वर यादव (73) का निधन हो गया था. अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ग्रामीण अर्थी लेकर निकले. रास्ते में भारी जलभराव और कीचड़ के बीच से अर्थी निकालनी पड़ी. ग्रामीण अनुज कुमार दुबे ने बताया कि रामजानकी मंदिर के पास सुशील प्रजापति के दरवाजे से संतोष विश्वकर्मा के दरवाजे तक करीब 150 मीटर रास्ते पर लंबे समय से जलभराव की समस्या है. जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी रास्ते में जमा हो जाता है और पूरी गली दलदल में तब्दील हो जाती है.

मृतक के बेटे शुभम यादव ने बताया कि जलभराव के कारण ग्रामीणों को रोजाना आवागमन में परेशानी होती है. बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि किसी की मौत होने पर अंतिम यात्रा निकालना भी मुश्किल हो जाता है. खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि बरसात के दौरान रास्ते में दलदल की स्थिति बनती है. अभी तक यह सड़क क्यों नहीं बनी, इसकी जानकारी संबंधित सचिव से ली जाएगी. उन्होंने कहा कि बरसात के बाद सड़क को कार्ययोजना में शामिल कराकर बनवाया जाएगा. ग्रामीण सत्यम और आशाराम ने जिम्मेदार अधिकारियों से जलनिकासी की व्यवस्था कराने और रास्ते को दुरुस्त कराने की मांग की है.

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