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कीचड़ और घुटनों तक पानी में उठी अर्थी, नूंह के बदरपुर में श्मशान घाट तक रास्ता नहीं

नूंह जिले के कई श्मशान घाटों तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है. वहां जलभराव है साथ ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.

No access road to the cremation ground in Badarpur, Nuh.
श्मशान तक पहुंचने में दिक्कत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
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नूंह: जिला की यह तस्वीर मन को विचलित करने वाली है. एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ अंतिम विदाई के लिए भी संघर्ष. बदरपुर गांव में तेज बारिश के बीच एक बुजुर्ग की अर्थी को श्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को कीचड़ और घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा. रास्ता इतना बदहाल था कि लोगों को खेतों की मेड़ और पगडंडियों का सहारा लेना पड़ा.

श्मशान में जलभरावः श्मशान घाट परिसर में भी जलभराव के कारण अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं बची थी. सामने आई तस्वीर और वीडियो ने गांव में वर्षों से चली आ रही बदहाली की पोल खोल दी. गांव निवासी सेवानिवृत्त सोशल वेलफेयर अधिकारी भजनलाल का शनिवार को निधन हो गया था. अंतिम संस्कार के लिए जब परिजन और ग्रामीण शव लेकर श्मशान घाट की ओर निकले तो बारिश के कारण रास्ता कीचड़ और पानी से लबालब था. लोगों को काफी मशक्कत के बाद शव को श्मशान घाट तक पहुंचाना पड़ा.

श्मशान घाट तक रास्ता नहीं (ETV Bharat)

श्मशान घाट पर मूलभूत सुविधाओं का अभावः घटना का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. ग्रामीण नानक चंद ने बताया कि श्मशान घाट तक आज तक पक्का रास्ता नहीं बनाया गया है. बारिश के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती है. श्मशान घाट में टीन शेड समेत कई मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है. उन्होंने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की.

No access road to the cremation ground in Badarpur, Nuh.
बदहाल व्यवस्था पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल (ETV Bharat)

एसडीएम को सौंपेंगे ज्ञापनः ग्रामीण वीर सिंह और दलित समाज के नेता एवं एक्टिविस्ट समय सिंह ने कहा कि "जैताका गांव में भी ऐसी ही स्थिति है. श्मशान घाटों के विकास को लेकर दावों के बावजूद जमीनी हकीकत चिंताजनक है." परिजनों ने बताया कि "सोमवार को फिरोजपुर झिरका के एसडीएम को शिकायत देकर पक्का रास्ता, शेड और जलनिकासी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी."

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