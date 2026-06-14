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एक साथ उठी पांच अर्थिया! अंतिम दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, यूपी में सड़क हादसे का हुए थे शिकार

पलामू में एक साथ पांच लोगों की अर्थिया निकली. ये सभी उत्तरप्रदेश में हुए सड़क हादसे का शिकार हुए थे.

FUNERAL PROCESSION HELD IN PALAMU
जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 10:43 AM IST

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पलामूः जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कांजी हाउस के इलाके से रविवार को एक साथ पांच लोगों की अर्थिया निकली. जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी. पांचों मृतक एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे. सभी यूपी के एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे.

किछौछा शरीफ से लौटने के दौरान हुआ हादसा

दरअसल, उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ के इलाके में वाराणसी-आजमगढ़ हाइवे पर मेदिनीनगर के रहने वाले पांच लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. शनिवार को हुए इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई थी. सभी लोग धार्मिक स्थल किछौछा शरीफ से जियारत कर लौट रहे थे.

शनिवार देर रात सभी मृतकों के शव पैतृक घर पहुंचे थे. शव के पहुंचने के साथ ही पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया. सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे. जिस किसी को भी इस दुखद घटना के बारे में पता चला, वह अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए वहां पहुंच रहा था. बड़ी संख्या में परिजन भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पांचों मृतकों के जनाजे में सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ शामिल हुए.

मृतकों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया

सभी मृतकों को पुलिस लाइन रोड पर स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. मृतकों में कांजी हाउस मोहल्ले के अजमल आलम, गोसिया मदरसा के सोहराब राइन, ड्राइवर अरबाज खान (पनेरी गली के निवासी), कैस आलम (मुस्लिम नगर के निवासी) और हाजी अब्दुल रज्जाक (नूरी मस्जिद मोहल्ले के निवासी) शामिल थे. मुहर्रम मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जीशान खान ने इसे बेहद दुखद घटना बताया.

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पलामू में पांच का अंतिम संस्कार
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