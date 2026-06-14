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एक साथ उठी पांच अर्थिया! अंतिम दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, यूपी में सड़क हादसे का हुए थे शिकार

पलामूः जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कांजी हाउस के इलाके से रविवार को एक साथ पांच लोगों की अर्थिया निकली. जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी. पांचों मृतक एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे. सभी यूपी के एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे.

किछौछा शरीफ से लौटने के दौरान हुआ हादसा

दरअसल, उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ के इलाके में वाराणसी-आजमगढ़ हाइवे पर मेदिनीनगर के रहने वाले पांच लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. शनिवार को हुए इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई थी. सभी लोग धार्मिक स्थल किछौछा शरीफ से जियारत कर लौट रहे थे.

शनिवार देर रात सभी मृतकों के शव पैतृक घर पहुंचे थे. शव के पहुंचने के साथ ही पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया. सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे. जिस किसी को भी इस दुखद घटना के बारे में पता चला, वह अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए वहां पहुंच रहा था. बड़ी संख्या में परिजन भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पांचों मृतकों के जनाजे में सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ शामिल हुए.

मृतकों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया