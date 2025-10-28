ETV Bharat / state

मौत के बाद नसीब नहीं हुई छत: 40 लीटर डीजल, 20 लीटर ऑयल और 50 किलो शक्कर से करना पड़ा अंतिम संस्कार

40 लीटर डीजल, 20 लीटर ऑयल से जलाई अग्नि: भूपालसागर पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित फलासियां ग्राम पंचायत के बंजारों का खेड़ा में ऐसा ही एक और दृश्य देखने को मिला. यहां शांतिबाई पत्नी मांगीलाल बंजारा की मृत्यु हो गई. मंगलवार को उसके अंतिम संस्कार करने के लिए 40 लीटर डीजल, 20 लीटर ऑयल और 50 किलो शक्कर का उपयोग करना पड़ा. ग्रामीण धुनाराम बंजारा का कहना है कि यह गांव 85 साल पुराना है. यह राजसमंद जिले की सरहद पर स्थित है. लेकिन जाजरों का खेड़ा से बंजारों का खेड़ा जाने के लिए कोई सड़क तक नहीं है और न ही अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट बना हुआ है.

चित्तौड़गढ़: जिले के भूपालसागर उपखंड की दो ग्राम पंचायताें के दो अलग-अलग गांवों में बारिश के चलते शवों का अंतिम संस्कार पेट्रोल-डीजल, ऑयल, शक्कर, टायर आदि से करना पड़ा. यहां मोक्षधाम में व्यवस्था नहीं होने के चलते खुले में शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है. साथ ही मोक्षधाम पहुंचने के रास्ते भी जर्जर हैं.

खुले में अंतिम संस्कार से आई परेशानी: इधर, भूपालसागर उपखंड की उसरोल ग्राम पंचायत के लुणेरा गांव में सोमवार को 65 वर्षीय वृद्ध चंपालाल प्रजापत की मृत्यु हो गई थी. वहीं रविवार रात से जारी बरसात से समय पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ. ग्रामीणों ने बताया कि चंपालाल प्रजापत की मृत्यु हो जाने के बाद ग्रामीणों ने कई घंटों तक बारिश बंद होने का इंतजार किया. लेकिन अंत में परेशान ग्रामीणों ने शव यात्रा निकाल कर बारिश में अंतिम संस्कार का निर्णय लिया. ग्रामीणों ने बताया कि खुले में हुए अंतिम संस्कार के कारण टायर, घी, शक्कर, कपूर आदि साधनों का उपयोग कर अग्नि चेतन करनी पड़ी. वहीं ग्रामीण प्लास्टिक के तिरपाल ओढ कर मोक्षधाम में खड़े रहे. मोक्षधाम के विकास को लेकर कई बार मांग उठाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.

पढ़ें: रास्ते के विवाद में अटक गया अंतिम संस्कार, 24 घंटे से शव रखकर धरने पर बैठे परिजन

ग्रामीणों ने जताया आक्रोश: अंतिम संस्कार स्थल नहीं होने के चलते दोनों ही गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय सांसद, विधायक, प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों से शीघ्र श्मशाम घाट पर छपरा बनाने और सड़क मार्ग दुरूस्त कराने सहित मुलभूत सुविधाओं की मांग की है. वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर वे आंदोलन को विवश होंगे. उपखंड अधिकारी भूपालसागर महेश गागोरिया ने बताया कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है कि शवों के अंतिम संस्कार किस तरह से हुए हैं. दोनों ही जगह आबादी क्षेत्र हैं, तो विकास अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि मोक्षधाम निर्माण को लेकर आवश्यक कार्रवाई करें. ग्रामीण भी एक शिकायत उपखंड अधिकारी कार्यालय पर दें.