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रांची में ग्रामीण आजीविका के लिए 1.97 करोड़ रुपये जारी, महिलाओं और किसानों को मिलेगा लाभ

राशि का स्वीकृति पत्र के साथ महिला किसान (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत रांची जिला में ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं.

इसके तहत जिले के विभिन्न क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को कुल 1 करोड़ 97 लाख 90 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि (CIF) वितरित की गई. इस राशि से स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को कृषि, पशुपालन और स्वरोजगार की गतिविधियों के विस्तार में आर्थिक सहयोग मिलेगा. जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की ओर से 19 नवंबर को जिले के विभिन्न प्रखंडों में आजीविका, महिला सशक्तीकरण, कृषि और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए.