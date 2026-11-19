रांची में ग्रामीण आजीविका के लिए 1.97 करोड़ रुपये जारी, महिलाओं और किसानों को मिलेगा लाभ
रांची में ग्रामीण आजीविका के लिए राशि जारी की गयी है. महिलाओं और किसानों को इसका लाभ मिलेगा. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 19, 2026 at 7:03 PM IST
रांचीः झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत रांची जिला में ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं.
इसके तहत जिले के विभिन्न क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को कुल 1 करोड़ 97 लाख 90 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि (CIF) वितरित की गई. इस राशि से स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को कृषि, पशुपालन और स्वरोजगार की गतिविधियों के विस्तार में आर्थिक सहयोग मिलेगा. जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) की ओर से 19 नवंबर को जिले के विभिन्न प्रखंडों में आजीविका, महिला सशक्तीकरण, कृषि और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए.
पांच महिलाओं को कुल 1 लाख 90 हजार रुपये की राशि का स्वीकृति पत्र
रातू प्रखंड में फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के तहत पांच महिलाओं को कुल 1 लाख 90 हजार रुपये की राशि के स्वीकृति पत्र दिए गए. रातू क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से यह राशि उपलब्ध कराई गयी. योजना का उद्देश्य हड़िया-दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़ी महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका से जोड़ना है. इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तीन मृतक लाभुकों के आश्रित परिवारों को दो-दो लाख
वहीं, इटकी स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत तीन मृतक लाभुकों के आश्रित परिवारों को दो-दो लाख रुपये की बीमा राशि दी गई. इस तरह तीन परिवारों को कुल छह लाख रुपये का आर्थिक सहयोग मिला. कर्मा ग्राम संगठन की बैठक में दो स्वयं सहायता समूह सदस्यों को जोखिम न्यूनीकरण निधि के तहत कुल 15 हजार रुपये दिए गए.
सोनाहातू प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना की चार लाभुक महिलाओं ने सहायता राशि से बांस की टोकरी बनाने का काम शुरू किया है. वे स्थानीय बाजार में टोकरियां बेचकर आमदनी कर रही हैं. दूसरी ओर, सादमा प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिला किसान प्रतिदिन करीब दो क्विंटल शिमला मिर्च की थोक बिक्री कर रही हैं. इससे लगभग 15 हजार रुपये का दैनिक कारोबार हो रहा है। उन्नत तकनीक और माइक्रो ड्रिप सिंचाई के जरिए उत्पादन किया जा रहा है.
पशुधन संरक्षण के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में 1,561 बकरियों का टीकाकरण किया गया. स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों के वित्तीय अभिलेखों को दुरुस्त करने के लिए 71 एसएचजी कट-ऑफ और 49 ग्राम संगठन ट्रांजेक्शन शिविर लगाए गए. आधार आधारित ई-केवाईसी अभियान के तहत 1,794 लाभार्थियों का सत्यापन भी किया गया.
इसके अलावा जिलेभर में तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई। स्कूलों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए. शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को झारखंड के इतिहास, महापुरुषों और राज्य आंदोलन की जानकारी दी गई. वहीं, 20 और 21 नवंबर को मोरहाबादी में भगवान बिरसा मुंडा लोकप्रिय ग्रामीण तथा स्वदेशी जनजातीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इसमें फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, वॉलीबॉल सहित आठ खेल विधाओं को शामिल किया गया है.
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