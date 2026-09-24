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रांची विवि के विधि अध्ययन संस्थान को एक लाख रुपये की मंजूरी, जरूरतमंदों तक पहुंचेगी कानूनी सहायता

रांचीः झारखंड में रांची विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संस्थान को केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये की पहली किस्त स्वीकृत की गई है. यह राशि भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवाचार समाधान योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई है.

इसके लिए स्वीकृति आदेश 10 सितंबर 2026 को जारी किया गया है. इस राशि का उपयोग जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक कानूनी सहायता तथा न्याय की पहुंच से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही विधि अध्ययन संस्थान में विद्यार्थियों के लिए विधिक सहायता क्लब की गतिविधियां शुरू की जाएंगी.

विधिक सहायता क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज के जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सरोज शर्मा ने इस उपलब्धि पर विधि अध्ययन संस्थान की पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव का क्षण है. यह स्वीकृति विधि शिक्षा को समाज के व्यापक हित से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. विद्यार्थियों को कानून की पढ़ाई के साथ समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों की कानूनी समस्याओं को समझने तथा न्याय तक उनकी पहुंच में सहयोग करने का व्यावहारिक अवसर मिलेगा.

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निदेशक डॉ. स्मृति सिंह ने भी संस्थान के निदेशक और शिक्षकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत मिली यह स्वीकृति संस्थान की सक्रियता और शैक्षणिक कार्यों को प्रोत्साहित करने वाली उपलब्धि है. इससे विद्यार्थियों को विधि शिक्षा को समाज की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर समझने का अवसर मिलेगा.

न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत विधिक सहायता क्लब की ओर से विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इनमें जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, न्याय तक पहुंच के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी गतिविधियों पर जोर रहेगा. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में कानूनी सहायता और सामाजिक न्याय के प्रति व्यावहारिक समझ विकसित करना है. संस्थान में होने वाली गतिविधियों का संचालन विधि एवं न्याय विभाग की ओर से निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाएगा. क्लब की गतिविधियों की प्रगति की मासिक रिपोर्ट तैयार कर अगले महीने की पांच तारीख तक संबंधित विभाग को भेजनी होगी.