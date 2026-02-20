ETV Bharat / state

सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में एटीसी निर्माण के लिए 5.39 करोड़ को मिली मंजूरी, सुरक्षित होगी हेली सेवा

देहरादून: राज्य में पिछले साल हुए तमाम हेली दुर्घटनाओं के बाद एटीसी निर्माण पर जोर दिया जाता रहा है. जिसके क्रम में देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में एटीसी टावर लगाए जाने का निर्णय लिया गया था. जिस पर शासन स्तर से सहमति मिलने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एटीसी टावर निर्माण के लिए 5.39 करोड रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है. ऐसे में जल्द ही सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा. हालांकि, आगामी चारधाम यात्रा के लिहाज से भी एटीसी का निर्माण काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

पिछले कुछ सालों के दौरान हुई हेली दुर्घटनाओं की वजह से हेली सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे. यही नहीं, पिछले साल हेली दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए और यूकाडा ने हेली सेवा संचालन में सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी तरह अलर्ट हो गया है. साथ ही हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान मौसम की सटीक जानकारी मिल सके इस पर जोड़ दिया जा रहा है. इसी क्रम में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में एटीसी टावर यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाया जा रहा है. वहीं, सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में भी एटीसी टावर लगाए जाने को लेकर बजट को मंजूरी मिल गई है. ताकि मौसम खराब होने की वजह से होने वाले हेली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके.

देहरादून जिले के सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में एटीसी टावर के निर्माण के साथ ही तमाम अन्य मदों के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि जारी करने को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत मुख्यमंत्री ने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के सफल आयोजन के लिए जनपदों को तमाम तरह की व्यवस्थाएं किये जाने के लिए कुल 2.35 करोड़ रुपए राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन दिया है.