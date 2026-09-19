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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- बालिग समलैंगिक युगल को लिव-इन में रहने का मौलिक अधिकार, पुलिस को सुरक्षा देने का निर्देश

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक नैतिकता के स्थान पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:15 PM IST

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​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समलैंगिक (लेस्बियन) लिव-इन युगल के अधिकार पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दो वयस्क नागरिकों का आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने याची की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

कोर्ट के समक्ष दोनों युवतियों ने स्पष्ट और निर्भीक रूप से कहा कि दोनों बालिग और शिक्षित हैं तथा उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया है. युवतियों ने परिवारजनों से अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर और सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पसंद का साथी चुनना व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अभिन्न हिस्सा है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि विवाह को कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन दो बालिग व्यक्तियों के आपसी सहमति से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रिलेशनशिप में रहने पर कोई कानूनी रोक नहीं है और इसे संविधान का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक नैतिकता के स्थान पर संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. किसी भी परिवार या समाज के वर्ग को दो वयस्कों के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने या डराने-धमकाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि दोनों याचियों को शांतिपूर्ण ढंग से एकसाथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है. उनके परिवार या किसी अन्य व्यक्ति को उनके रिश्ते में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी.

जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवधान या खतरा उत्पन्न होने पर युगल आदेश की प्रमाणित प्रति लेकर संबंधित पुलिस आयुक्त/एसएसपी/एसपी से संपर्क कर सकते हैं. संबंधित पुलिस अधिकारी याचियों के वयस्क होने और स्वेच्छा से साथ रहने की पुष्टि कर उन्हें तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे.

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