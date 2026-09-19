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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- बालिग समलैंगिक युगल को लिव-इन में रहने का मौलिक अधिकार, पुलिस को सुरक्षा देने का निर्देश

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समलैंगिक (लेस्बियन) लिव-इन युगल के अधिकार पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि दो वयस्क नागरिकों का आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनका मौलिक अधिकार है. यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने याची की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.

कोर्ट के समक्ष दोनों युवतियों ने स्पष्ट और निर्भीक रूप से कहा कि दोनों बालिग और शिक्षित हैं तथा उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का निर्णय लिया है. युवतियों ने परिवारजनों से अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी.

कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर और सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पसंद का साथी चुनना व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और निजता का अभिन्न हिस्सा है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि विवाह को कानूनी मान्यता देना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन दो बालिग व्यक्तियों के आपसी सहमति से मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रिलेशनशिप में रहने पर कोई कानूनी रोक नहीं है और इसे संविधान का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है.