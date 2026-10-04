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झारखंड में प्राथमिक-मध्य विद्यालयों की व्यवस्था प्रभावित, चॉक-डस्टर और रजिस्टर तक की कमी! जानें, वजह

रांचीः झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पिछले दो वित्तीय वर्षों से विद्यालय विकास अनुदान यानी स्कूल ग्रांट नहीं मिलने का मामला सामने आया है.

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया है कि अनुदान नहीं मिलने से स्कूलों में रोजमर्रा के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं. कई विद्यालयों में अटेंडेंस रजिस्टर, चॉक, डस्टर, झाड़ू और जरूरी स्टेशनरी तक की कमी है. शिक्षकों का कहना है कि स्कूल संचालन बाधित न हो, इसके लिए कई जगह शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं.

संघ के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाला विद्यालय विकास अनुदान पिछले दो वित्तीय वर्षों से स्कूलों तक नहीं पहुंचा है. इसके कारण प्रशासनिक रिकॉर्ड के रखरखाव से लेकर विद्यालय की मूलभूत जरूरतों तक में परेशानी हो रही है. परीक्षा और मूल्यांकन से जुड़े प्रपत्र, टीसी बुक, दाखिला रजिस्टर और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए स्टेशनरी उपलब्ध कराने में भी शिक्षकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

स्कूलों में स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित होने का दावा किया गया है. बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय की सफाई के लिए फिनायल और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद के लिए पर्याप्त राशि नहीं होने की बात कही गई है. संघ का कहना है कि कई विद्यालयों में शौचालय की नियमित सफाई प्रभावित हो रही है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ रही है.

अनुदान के अभाव में विद्यालयों के मरम्मत संबंधी काम भी प्रभावित होने की बात कही गई है. टूटे डेस्क-बेंच, चापाकल, स्कूल की रंगाई-पुताई और बिजली की वायरिंग जैसी जरूरी मरम्मत नहीं हो पा रही है. सबसे ज्यादा परेशानी एकल शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में होने का दावा किया गया है. ऐसे विद्यालयों में शिक्षक चॉक-डस्टर, जरूरी कागजात और फोटोकॉपी जैसे खर्च भी स्वयं वहन कर रहे हैं.