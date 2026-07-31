लखनऊ में बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और डायरिया से निपटने की तैयारी पूरी, नगर निगम ने बनाई विशेष टीम
शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है, एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 1:10 PM IST
लखनऊ: मानसून का मौसम आते ही डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि मच्छर गर्म और नमी वाली जगहों पर पनपते हैं. कंटेनर, गमले, फेंके हुए टायर, कूलर, पानी की टंकियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर जमा होने वाला बारिश का पानी मच्छरों के पनपने के लिए अच्छी जगह बन जाता है. डेंगू एक वायरस से होता है जो मुख्य रूप से एडीज मच्छर से फैलता है, जो आमतौर पर दिन में काटता है. दूसरी ओर, मलेरिया प्लास्मोडियम पैरासाइट से होता है और इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ये मच्छर आमतौर पर शाम से सुबह तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इसे देखते हुए लखनऊ नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं.
शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है, एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ-साथ जांच और उपचार की भी पूरी व्यवस्था कर ली है.
ईटीवी भारत से बातचीत में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने बताया कि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम ने विशेष टीम गठित की है. यह टीम उन क्षेत्रों की पहचान कर रही है. जहां जलभराव की समस्या रहती है और जहां पूर्व वर्षों में डेंगू, मलेरिया या डायरिया के मामले सामने आए थे.
उन्होंने कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों के पनपने से ही फैलती हैं. यदि किसी क्षेत्र में बीमारी के लक्षण या शिकायत सामने आती है तो लोग तत्काल अपने नजदीकी पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जाकर जांच कराएं और चिकित्सकीय सलाह लें.
वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत में लखनऊ के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.ऐन.बी. सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष शहरवासियों के सहयोग से डेंगू और मलेरिया के मामलों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया था. इस वर्ष भी लोगों से वही सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है.
उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जहां भी जलभराव हो, कई दिनों से कूलर में पानी जमा हो, छत पर पानी रुका हो या आसपास गंदा पानी इकट्ठा हो, उसे तत्काल साफ किया जाए. यदि पानी हटाना संभव न हो तो उसमें दवा डाली जाए, क्योंकि मच्छरों के पनपने से ही डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है.
डॉ. सिंह ने बताया कि जिले के 30 अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए 10-10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों में डेंगू एवं मलेरिया की जांच के लिए पर्याप्त किट उपलब्ध करा दी गई हैं। किसी भी व्यक्ति को लक्षण महसूस होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में जांच और उपचार कराना चाहिए। इसके लिए डॉक्टरों की विशेष टीम भी गठित की गई है.
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने 29 जुलाई से 29 अगस्त तक डायरिया जागरूकता अभियान शुरू किया है. यह अभियान पूरे एक महीने तक चलेगा. अभियान के तहत एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की टीमें वाहन के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। वे डायरिया से बचाव, प्राथमिक उपचार और समय पर अस्पताल पहुंचने की जानकारी भी देंगी.
डॉक्टर सिंह ने बताया कि डेंगू की वैक्सीन को अगरचे भारत में आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी गई है लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया गया है। यह अभी ना तो बाजार में उपलब्ध है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध है। भारत सरकार इसे लॉन्च करेगी और इसकी टीकाकरण के लिए गाइडलाइन बनाएगी तभी आम जन मानस के लिए उपलब्ध हो पाएगा.
डॉ. सिंह ने बताया कि डायरिया का सबसे अधिक खतरा बच्चों में होता है। यदि बच्चे को दस्त की शिकायत हो तो उसे लगातार ओआरएस का घोल, दाल का पानी, चावल का मांड या अन्य तरल पदार्थ देते रहें। इसके बाद बिना देर किए उसे नजदीकी सीएचसी, पीएचसी या जिला अस्पताल ले जाएं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि यदि दो वर्ष से कम उम्र का बच्चा मां का दूध पी रहा है तो बीमारी के दौरान भी स्तनपान बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से बच्चे की स्थिति गंभीर हो सकती है.
उन्होंने कहा कि गंदगी, दूषित पानी और अस्वच्छ वातावरण डायरिया जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण हैं. इसलिए लोगों को अपने घर और आसपास की साफ-सफाई की जिम्मेदारी स्वयं भी निभानी होगी. साथ ही बारिश के मौसम में अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उसकी टीमें लगातार डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के खिलाफ अभियान चला रही हैं, जो अगले एक महीने तक जारी रहेगा. गौरतलब है कि पिछले वर्ष लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र के पीछे स्थित इलाके में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला था, जिसमें कई बच्चे बीमार पड़े थे. इसके अलावा जानकीपुरम, अलीगंज और फैजुल्लागंज के कुछ इलाकों से भी डायरिया के मामले सामने आए थे.
इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने पहले से ही व्यापक तैयारियां कर ली हैं. अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति में डेंगू, मलेरिया या डायरिया के लक्षण दिखाई दें तो वह बिना देरी किए अपने नजदीकी पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जाकर जांच और उपचार कराएं. जहां सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
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