ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- 'प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पूर्ण कालिक अनुभव अनिवार्य'

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य है. जूनियर हाईस्कूलों में पार्ट-टाइम (अंशकालिक) अनुदेशकों के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि शिक्षण अनुभव का अर्थ नियमित शिक्षण संवर्ग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुभव से है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने डिम्पल सिंह और 13 अन्य याचिकाओं पर दिया है. याचिका में 3 नवंबर 2025 के उस सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र के लिए केवल सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद के अनुभव की मांग की गई थी.

याचियों का कहना था कि वे 2013 से कला और कार्य शिक्षा जैसे विषयों में पार्ट-टाइम अनुदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानाध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा भी पास कर ली है. उनके शिक्षण अनुभव में उनके द्वारा किए गए कार्य को भी शामिल किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पार्ट-टाइम अनुदेशकों की नियुक्ति का आधार, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उनके कर्तव्य नियमित सहायक अध्यापकों से पूरी तरह अलग हैं. अनुदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर और छात्र संख्या 100 से अधिक होने की स्थिति में ही की जाती है.