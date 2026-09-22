जमुई में छेड़खानी से लेकर एनकाउंटर तक की पूरी कहानी, जानें 19 से 22 सितंबर तक क्या-क्या हुआ?
जमुई बदसलूकी मामले में 19 से लेकर 22 सितंबर तक क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी जानें. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : September 22, 2026 at 4:17 PM IST
जमुई: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ अभद्रता और बैड टच के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषियों को दबोचा है. हैरान करने वाली बात ये है कि इनमें से तीन आरोपी नाबालिग हैं. जमुई एसपी ने प्रेस कांफेंस करते हुए पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को मुख्य आरोपी नंदन कुमार और वीडियो वायरल करने वाले बदमाश हरेराम को भी पकड़ लिया गया है.
19 सितंबर: बॉर्डर पर शर्मनाक वारदात
19 सितंबर यानी कि शनिवार की शाम को करीब 7 बजे 10वीं कक्षा के दो छात्र-छात्रा कोचिंग के बाद स्कूटी से जमुई और लखीसराय जिलों की सीमा को जोड़ने वाले दुर्गम पहाड़ी इलाके में गए थे. सुनसान इलाके में कुछ बदमाशों ने दोनों को रोक लिया. बदमाशों ने दोनों नाबालिग को डराया धमकाया और छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की गईं. इस दौरान बदमाशों ने घटना का वीडियो भी बना लिया. डर और लोकलाज के डर से पीड़िता ने पुलिस से शिकायत नहीं की.
20 सितंबर: वीडियो वायरल और FIR
इस घिनौनी घटना का वीडियो 20 सितंबर को बदमाशों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही देशभर में सनसनी मच गई. विपक्ष, सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया और एक बार फिर से बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किए जाने लगे.
पुलिस का एक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद जमुई पुलिस ने क्लिप में दिख रहे वाहन नंबर के जरिए पीड़ितों का पता लगाया और पीड़िता के पिता को थाने बुलाकर एफआईआर दर्ज कराई गई. जमुई थाने में BNS और POCSO एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
देशभर में निंदा
जमुई में बदसलूकी का मामला देखते ही देखते हाई प्रोफाइल बन गया और इसकी चौतरफा निंदा की जाने लगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस शर्मनाक घटना को लेकर बिहार सरकार पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की चरमराती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालते हुए इसे बेचैन करने वाला वीडियो करार दिया.
"अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?"- राहुल गांधी, कांग्रेस नेता
The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2026
Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.
Who gave these men the right to behave like this? This is…
प्रियंका गांधी की तीखी प्रतिक्रिया
प्रियंका गांधी ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को बेहद विचलित करने वाला बताया. प्रियंका गांधी ने मांग की है कि ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय और पूर्ण सुरक्षा देने पर जोर दिया.
ममता बनर्जी का कड़ा रुख
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमुई की इस वारदात की कड़े शब्दों में निंदा की है. ममता बनर्जी ने देश भर में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि "बिहार में बेटियों के साथ इस तरह की हैवानियत बर्दाश्त नहीं की जा सकती. उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की वकालत की."
तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि जमुई की घटना ने राज्य सरकार के दावों की पोल खोल दी है. उन्होंने पूछा कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं. तेजस्वी ने पीड़ित परिवार के प्रति एकजुटता दिखाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की.
SIT का गठन
इसी बीच पुलिस ने एसआईटी (SIT) का गठन किया और ताबड़तोड़ छापेमारी कर कई संदिग्धों व आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की गई. पटना से टीम जमुई पहुंची और मामले की जांच तेजी से की गई.
21 सितंबर: 3 नाबालिगों की धरपकड़
एसआईटी की तफ्तीश आगे बढ़ते ही 21 सितंबर को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जब घटना में शामिल तीन आरोपियों को पकड़ा गया. जांच में सामने आया कि पकड़े गए ये तीनों आरोपी नाबालिग थे. इनसे मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपियों की तलाश में लखीसराय और जमुई के पहाड़ी जंगलों में रात भर छापेमारी जारी रखी.
22 सितंबर (सुबह): वीडियो वायरल करने वाला हरेराम पकड़ाया
एसपी ने बताया कि इंटरनेट पर नाबालिग दोनों छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल करने वाला हरेराम भी पकड़ा गया है. एसपी के अनुसार सूचना पर आज सुबह ही एसआईटी की टीम को अलग-अलग भागों में बांट करके इलाके की घेराबंदी की गई. वहां पर सबसे पहले जब घेराबंदी की गई तो एक व्यक्ति वहां से भागने लगा जिसके कारण उसे चोटें आईं. उसे जब पकड़ा गया तो उसके अपना नाम हरेराम बताया. हरेराम से पूछताछ किया गया तो पता चला कि मुख्य अभियुक्त भी वहीं छुपा था.
22 सितंबर (सुबह): नंदन यादव का एनकाउंटर
एसपी ने कहा कि पूछताछ के क्रम में ही पता चला कि जो दूसरा मुख्य अभियुक्त नंदन यादव है, वो भी बयार में छुपा हुआ है. हमने और फोर्स को बुलाया और पूरे बयार को चारों तरफ से घेर करके उसकी सघन तलाशी ली और तलाशी के क्रम में ही जब एक संदिग्ध दिखा तो घेराबंदी की गई. इस दौरान उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक चक्र फायरिंग की. जिसमें नंदन यादव घायल हो गया. दोनों नंदन और हरेराम को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया.
ये भी पढ़ें
हाथ जोड़ती रही नाबालिग लड़की, दरिंदे बीच सड़क से उठाकर ले गए; बोले राहुल गांधी- वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है
'बिहार में शाम 7 बजे कोई लड़की सुरक्षित क्यों नहीं है?' राहुल गांधी ने जमुई घटना पर सम्राट को घेरा
जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, भागने के दौरान पुलिस ने मारी गोली
'अब कहेंगे सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया', नंदन यादव की 'जाति' के बहाने मांझी ने तेजस्वी को घेरा