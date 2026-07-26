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गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की कवायद; 86 बाढ़ चौकियां सक्रिय; 375 नावें और 30 मोटर बोट तैयार

जिले में अगस्त से सितंबर तक रहता है बाढ़ का खतरा, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश.

गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी.
गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 1:42 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 3:44 PM IST

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गोरखपुर: संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर 86 बाढ़ चौकिया जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कर दी गई हैं. जहां व्यवस्था से संबंधित लेखपाल संबंधित थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं. बाढ़ राहत में उपयोग होने वाली सामग्री का भी इंतजाम कर लिया गया है, हालांकि वर्तमान में सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन गोरखपुर में प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक बाढ़ का खतरा अधिक रहता है. इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और तैयारी की लगातार समीक्षा की जा रही है.

गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी. (Video Credit; ETV Bharat)

संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार झा ने सभी सीएचसी, पीएचसी प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. बाढ़ के समय सबसे ज्यादा खतरा सर्पदंश का रहता है, जिसको देखते हुए सभी स्वास्थ्य इकाइयों में एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं. साथ ही मरीज और उनके परिजनों को उपचार संबंधी सही जानकारी देने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का नियमित फालोअप करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

अपर जिला अधिकारी ( वित्त एवं राजस्व) जय प्रकाश ने मलौनी बंधें के पास स्थित नदूआ स्टोर का निरीक्षण किया, जहां बाढ़ राहत से संबंधित सामग्री रखी गई है. जिसमें नायलॉन, क्रेट,गेबियन,ड्रम, जिओ बैग,और,एचबीटीआई बैग सहित अन्य संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा की.

इस क्रम में वर्ष 2025 में सामने आई कमियों और वर्तमान में चल रहे पिचिंग कार्यों की भी समीक्षा की गई. जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि तटबंधों के आसपास स्थित सरकारी भवन, सरकारी विद्यालयों, सामुदायिक भवनो, और शादी भवनो को चिन्हित कर लिया जाए, ताकि बाढ़ के समय आवश्यकता पड़ने पर उसे तत्काल बाढ़ राहत शिविर के रूप में इस्तेमाल किया जा सके.

एडीएम वित्त जय प्रकाश ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. रेन कट का मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है, बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है. बताया कि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य कर रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन को सुचार रूप रखने के लिए 375 नावों का इंतजाम किया गया है, तथा 30 मोटर बोट की व्यवस्था की गई है. ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके. साथ ही आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस समय नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लिहाजा लोग स्नान करने के लिए नदियों जलाशयों में जाने से बचें.

गोरखपुर चारों तरफ से राप्ती, रोहिणी, सरयू ,घाघरा, और, कुआनो, जैसी नदियों से घिरा हुआ है. मानसून आने के साथ ही जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए हुए हैं.

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Last Updated : July 26, 2026 at 3:44 PM IST

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