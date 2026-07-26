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गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की कवायद; 86 बाढ़ चौकियां सक्रिय; 375 नावें और 30 मोटर बोट तैयार

गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर 86 बाढ़ चौकिया जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कर दी गई हैं. जहां व्यवस्था से संबंधित लेखपाल संबंधित थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं. बाढ़ राहत में उपयोग होने वाली सामग्री का भी इंतजाम कर लिया गया है, हालांकि वर्तमान में सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन गोरखपुर में प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक बाढ़ का खतरा अधिक रहता है. इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और तैयारी की लगातार समीक्षा की जा रही है. गोरखपुर में बाढ़ से निपटने की तैयारी. (Video Credit; ETV Bharat) संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार झा ने सभी सीएचसी, पीएचसी प्रभारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. बाढ़ के समय सबसे ज्यादा खतरा सर्पदंश का रहता है, जिसको देखते हुए सभी स्वास्थ्य इकाइयों में एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं. साथ ही मरीज और उनके परिजनों को उपचार संबंधी सही जानकारी देने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का नियमित फालोअप करने के भी निर्देश दिए गए हैं. अपर जिला अधिकारी ( वित्त एवं राजस्व) जय प्रकाश ने मलौनी बंधें के पास स्थित नदूआ स्टोर का निरीक्षण किया, जहां बाढ़ राहत से संबंधित सामग्री रखी गई है. जिसमें नायलॉन, क्रेट,गेबियन,ड्रम, जिओ बैग,और,एचबीटीआई बैग सहित अन्य संसाधन की उपलब्धता की समीक्षा की.