ETV Bharat / state

मेरठ मंडल में माध्यमिक विद्यालयों में नए सत्र की पूरी तैयारी, दिव्यांग बच्चों के दाखिले में लापरवाही पर होगा एक्शन

उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कक्षा 8 में सफल छात्रों की सूची संबंधित जिलों के विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध कराएं, जिससे शत प्रतिशत स्टूडेंट्स का पंजीकरण कराया जाए. इसी तरह दिव्यांग बच्चे को चिन्हित करे और उन बच्चे को अनिवार्य रूप से कक्षा 9 में प्रवेश दिलाया जाएं. इसकी सूचना मंडल स्तर पर भेजनी होगी.

मेरठ: यूपी के मेरठ में स्कूल एक अप्रैल से खुलने जा रहा हैं. ऐसे में स्कूलों में बेसिक शिक्षा के आठवीं पास छात्रों के शत प्रतिशत प्रवेश समेत, स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के संयुक्त निदेशक ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं. माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक ओमकार शुक्ला ने बताया, 2026-27 सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है.

संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि मंडल में अमान्य विद्यालयों को संचालित न किया जाए. इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे विद्यालयों की खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जांच करा लें. अगर कहीं पूरे मंडल में कोई ऐसा स्कूल संचालित होने की सूचना है तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाए. जो विद्यालय मान्यता प्राप्त है, उन्हीं स्कूलों में छात्रों की प्रवेश होने चाहिएं.

संयुक्त शिक्षा निदेशक बताया कि समय से स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, स्कूलों में साफ सफाई, पर्याप्त टॉयलेट से लेकर फर्नीचर की व्यवस्था हों. स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए अखबार का इंतजाम भी अवश्य हो, शत -प्रतिशत पालन हो और इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय है. मेरठ मंडल में कुल 167 राजकीय विद्यालय, 496 एडिड विद्यालय और 899 वित्तविहीन विद्यालय हैं.



मेरठ के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जिले में बिना मान्यता चलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का शासन की तरफ से निर्देश है.



अपर निदेशक बेसिक शिक्षा मेरठ दिनेश यादव ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि एक संयुक्त टीम बनाई जाए, जो मेरठ मंडल के जिलों में ऐसे स्कूलों की पहचान करेगी जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं. साथ ही ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई भी करेगी. नए शैक्षिक सत्र 2026-27 में स्कूल चलो अभियान को मंडल में एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक और एक जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा.



जिम्मेदार अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अभियान शुरू होने से पहले हर विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक हो, जिसमें अभिभावकों को जागरूक किया जाए. साथ ही आठ से चौदह वर्ष तक के स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए प्रयास ही नहीं, उसमें सफलता भी मिले.

यह भी पढ़ें: मेरठ में जाट समाज का महाकुंभ; पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- यहां ट्रंप ऑर्डर देता है, विश्वगुरु की जगह विश्वचेले बन गए

यह भी पढ़ें: मेरठ नगर निगम हाउसटैक्स: 31 मार्च तक कर जमा करने पर 20% छूट, एक लाख बकायेदारों पर सीलिंग की तलवार