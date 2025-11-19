ETV Bharat / state

पौड़ी में टला बड़ा बस हादसा, सवारियों की हलक में आई जान, जानिए पूरा मामला

पौड़ी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंताजनक बन चुकी हैं. संकरी सड़कें, तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग की वजह से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं. प्रशासन भी बार-बार सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात नियमों के पालन और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर है. इसी बीच पौड़ी जिले के पाबौ क्षेत्र में एक बड़ा बस हादसा चालक की समझदारी के चलते टल गया.

मुसागली के पास टला बड़ा हादसा: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी से त्रिपालीसैंण की ओर जा रही एक बस जैसे ही मुसागली के पास घुमावदार मोड़ पर पहुंची. सामने से एक स्कूटी अचानक गलत दिशा में बस के सामने आ गई. पहाड़ी सड़कों पर जहां जगह बेहद सीमित होती है, वहां अचानक आए ऐसे वाहन को संभालना किसी भी चालक के लिए चुनौती बन जाता है. बस चालक ने बिना समय गंवाए स्कूटी सवार को बचाने के लिए बस को किनारे मोड़ दिया.

बस में सवार यात्रियों की अटकी सांसें: इस दौरान बस असंतुलित होकर सड़क से बाहर उतर गई, लेकिन चालक ने वाहन पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई. बस में सवार दर्जनों यात्री कुछ क्षणों के लिए दहशत में आ गए, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले ऐसे घटनाक्रम के बीच राहत की खबर रही. हालांकि, घटना से बस में सवार यात्रियों की सांसें अटकी रही. गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी. जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.