ETV Bharat / state

पौड़ी में टला बड़ा बस हादसा, सवारियों की हलक में आई जान, जानिए पूरा मामला

पौड़ी जिले के पाबौ के पास सड़क से बाहर निकली सवारियों से भरी बस, सवारियों की अटकी सांसें, स्कूटी चालक ने खतरे में डाली जान

Pauri Garhwal Bus Accident
सड़क से बाहर निकली बस (फोटो सोर्स- Passenger)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 10:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंताजनक बन चुकी हैं. संकरी सड़कें, तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग की वजह से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं. प्रशासन भी बार-बार सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात नियमों के पालन और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर है. इसी बीच पौड़ी जिले के पाबौ क्षेत्र में एक बड़ा बस हादसा चालक की समझदारी के चलते टल गया.

मुसागली के पास टला बड़ा हादसा: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी से त्रिपालीसैंण की ओर जा रही एक बस जैसे ही मुसागली के पास घुमावदार मोड़ पर पहुंची. सामने से एक स्कूटी अचानक गलत दिशा में बस के सामने आ गई. पहाड़ी सड़कों पर जहां जगह बेहद सीमित होती है, वहां अचानक आए ऐसे वाहन को संभालना किसी भी चालक के लिए चुनौती बन जाता है. बस चालक ने बिना समय गंवाए स्कूटी सवार को बचाने के लिए बस को किनारे मोड़ दिया.

बस में सवार यात्रियों की अटकी सांसें: इस दौरान बस असंतुलित होकर सड़क से बाहर उतर गई, लेकिन चालक ने वाहन पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई. बस में सवार दर्जनों यात्री कुछ क्षणों के लिए दहशत में आ गए, लेकिन कोई भी घायल नहीं हुआ, जो पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले ऐसे घटनाक्रम के बीच राहत की खबर रही. हालांकि, घटना से बस में सवार यात्रियों की सांसें अटकी रही. गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी. जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

Pauri Garhwal Bus Accident
खाई में गिरने से बची बस (फोटो सोर्स- Passenger)

बस चालक ने कही ये बात: बस चालक ने बताया कि इस मार्ग पर दोपहिया वाहन चालक अक्सर तेज रफ्तार में गलत दिशा से आते हैं. सड़क संकरी होने के बावजूद कई बाइक और स्कूटी चालक जोखिम भरी ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण बीते सालों में भी कई हादसे हो चुके हैं. चालक ने ये भी कहा कि यदि दोपहिया चालकों में थोड़ी सी भी सतर्कता हो तो इस तरह की घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है. हालांकि, इस दौरान बस को नुकसान भी पहुंचा है.

दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग: वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र की सड़कें पतली हैं और मोड़ भी खतरनाक हैं. ऐसे में प्रशासन को दोपहिया चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है. फिलहाल, चालक की सूझबूझ और त्वरित निर्णय ने आज एक बड़ी अनहोनी होने से रोक दिया.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PABAU BUS ESCAPED FROM ACCIDENT
UTTARAKHAND ROAD ACCIDENT
पौड़ी में बस हादसा
पौड़ी में खाई में गिरने से बची बस
PAURI GARHWAL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.