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₹50 में भरपेट भोजन, बिहार में पुल टूटा तो राहगीरों के लिए जीविका दीदी ने शुरू की सामुदायिक रसोई

जीविका दीदियों की सामुदायिक रसोई: विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद बरारी घाट पर जीविका दीदियों द्वारा सामुदायिक रसोई शुरू की गई है. यहां नाव और जहाज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए मात्र ₹50 में भरपेट शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर जिले से नवगछिया आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बरारी घाट पर जीविका दीदी की सामुदायिक रसोई प्रारंभ करा दिया गया है. जहां 50 रुपए में भरपेट भोजन कराया जा रहा है.

''यहां पर यात्रियों के लिए हम लोगों ने स्टॉल लगाया है. राहगीरों के लिे शुक्रवार से यह स्टॉल लगा है, जिसमें भरपेट थाली के अलावा, लिट्टी चोखा, चूरा फ्राई-घुघनी और सत्तू और चाय का व्यवस्था है.'' - लक्ष्मी देवी, जीविका दीदी

भागलपुर में नई पहल: भागलपुर में बरारी घाट पर जिला प्रशासन द्वारा निशुल्क नाव सेवा की भी व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त सब्जी, केला एवं दूध जैसे कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दो बड़ी नावों की भी निशुल्क व्यवस्था की गई है.

बरारी घाट पर जीविका दीदी की सामुदायिक रसोई (ETV Bharat)

नाव परिचालन का समय तय: किसानों एवं व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समय पर सुबह 5:00 बजे एवं 5:30 बजे नाव परिचालन की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान भाई अपने फल, सब्जी एवं दूध को सुरक्षित रूप से भागलपुर बाजार तक पहुंचा सकें.

प्रति व्यक्ति किराया तय: इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि बरारी घाट से भी नवगछिया बाजार में सामान भेजने के लिए दो नावों को निशुल्क संचालित किया जा रहा है. कई क्रूज ऑपरेटरों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है. इनके लिए प्रति व्यक्ति किराया 50 रुपए तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 25 रुपए निर्धारित किया गया है.

अन्य वाहनों के लिए भी दर निर्धारित: इसके अतिरिक्त बाइक, साइकिल एवं अन्य वाहनों के लिए भी दर निर्धारित कर दी गई है. यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए घाटों पर एंबुलेंस, पेयजल, शौचालय, नियंत्रण कक्ष एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

शाम के समय नाव परिचालन पर रोक: सुरक्षा की दृष्टि से शाम 5:00 बजे के बाद नाव परिचालन पर रोक लगाई गई है. कई बार नावों में तकनीकी खराबी आने की स्थिति में रेस्क्यू कार्य में कठिनाई होती है. सूर्यास्त से पूर्व किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य आसानी से किया जा सकता है तथा यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सकता है.

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