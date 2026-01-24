ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री का विदेश दौरा, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका में उपायुक्त फहराएंगे तिरंगा

दुमका में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया.

DC conducted full dress rehearsal of Republic Day parade In Dumka
दुमका में गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः झारखंड राज्य स्थापना के बाद यह परंपरा बन गई थी कि गणतंत्र दिवस के अवसर राज्य के मुख्यमंत्री उपराजधानी दुमका में तिरंगा फहराते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर हैं. ऐसे में वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका नहीं पहुंच सकेंगे. इधर संथाल परगना प्रमंडलीय आयुक्त का पद भी लगभग तीन महीनों से रिक्त है. इसे देखते हुए जिला के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा को इस बार झंडा फहराने की जिम्मेदारी मिली है. पुलिस लाइन मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर आयोजित होने वाले पैरेड का शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया.

दुमका के पुलिस लाइन मैदान में होगा कार्यक्रम

भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा नहीं फहराएंगे. लेकिन इस अवसर पर प्रतिवर्ष जो समारोह आयोजित होता है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं की जा रही है. इस अवसर पर आयोजित होने वाले पैरेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया. इस रिहर्सल के दौरान उप विकास आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए तैयारी का जायजा लिया गया.

दुमका में गणतंत्र दिवस की तैयारी, जानकारी देते डीडीसी और एसपी (ETV Bharat)

15 प्लाटून और 14 झांकियों से सुसज्जित रहेगा समारोह

वहीं इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका में संथाल परगना के सभी छह जिलों से आए हुए 15 प्लाटून पैरेड में भाग लेंगे. इसमें जैप, आईआरबी, एनसीसी की टुकड़ी भी शामिल होंगी. वहीं 14 विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी.

DC conducted full dress rehearsal of Republic Day parade In Dumka
परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल (ETV Bharat)

एसपी और डीडीसी ने दी जानकारी

गणतंत्र दिवस की तैयारी पर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने बताया कि इस बार सीएम के नहीं आ रहे हैं, वे अभी विदेश दौरे पर हैं और झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. ऐसी स्थिति में जिला उपायुक्त अभिजीत सिन्हा तिरंगा फहराएंगे, इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. वहीं एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. साथ-साथ यातायात व्यवस्था में रूट लाइन की तैयारी की गई है. भारी संख्या में पुलिस बलों के तैनातगी के साथ-साथ पुलिस लाइन मैदान में तीन गेट बनाए गए हैं. जिसमें वीआईपी के आने के लिए अलग से गेट का निर्माण किया गया है.

DC conducted full dress rehearsal of Republic Day parade In Dumka
दुमका में गणतंत्र दिवस की तैयारी (ETV Bharat)

इसे भी पढे़ं- गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल, प्लाटूंस ने परेड में मोहा मन

इसे भी पढे़ं- गणतंत्र दिवस समारोह 2026: झारखंड के दो एनएसएस स्वयंसेवक होंगे नई दिल्ली के विशिष्ट अतिथि

इसे भी पढे़ं- रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, मोरहाबादी मैदान में परेड की झलक के बीच झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र

TAGGED:

डीसी द्वारा उपराजधानी में झंडोतोलन
DC CONDUCTED FULL DRESS REHEARSAL
REHEARSAL OF REPUBLIC DAY PARADE
DUMKA
REPUBLIC DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.