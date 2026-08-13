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मोरहाबादी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल, 14 प्लाटूनों ने परेड में लिया हिस्सा

रांची डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल, जिम्मेदारी और ड्यूटी प्वाइंट की पूरी जानकारी रखें. मुख्य अतिथियों के आगमन से लेकर समारोह स्थल से उनके प्रस्थान तक की पूरी व्यवस्था समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने को कहा गया. एसएसपी राकेश रंजन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. समारोह में आने वाले लोगों की सघन जांच करने और किसी भी व्यक्ति को आपत्तिजनक सामग्री के साथ प्रवेश नहीं देने को कहा गया.

समारोह के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग भी की गई. डीसी मंजूनाथ भजंत्री, एसएसपी राकेश रंजन, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) धनंजय ने अफसरों और जवानों को ब्रीफ भी किया.

समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित रिहर्सल में स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाली तमाम औपचारिक गतिविधियों का अभ्यास किया गया. रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन की देखरेख में हुए फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड, सलामी और राष्ट्रगान समेत अन्य कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया. दोनों अधिकारियों ने परेड की सलामी ली और विभिन्न टुकड़ियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

रांची: मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे. इससे पहले गुरुवार को समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें 14 प्लाटूनों के साथ पुलिस बैंड पार्टी ने हिस्सा लिया. जवानों ने कदमताल और परेड के जरिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया.

सुरक्षा के लिहाज से इस बार मोरहाबादी मैदान में ड्रोन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक रहेगी. संयुक्त ब्रीफिंग में स्पष्ट किया गया कि समारोह स्थल पर केवल विभाग की ओर से अधिकृत ड्रोन से ही वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कराई जा सकेगी. आम लोगों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी.

मोरहाबादी में फुल ड्रेस रिहर्सल (ETV BHARAT)

14 प्लाटून और तीन बैंड पार्टियां लेंगी हिस्सा

मोरहाबादी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड में अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, झारखंड जगुआर, होमगार्ड और एनसीसी की कुल 14 टुकड़ियां शामिल होंगी. इनमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ओडिशा पुलिस, झारखंड जगुआर, जैप-1, जैप-2, जैप-10, रांची जिला पुलिस की पुरुष और महिला टुकड़ी, झारखंड गृहरक्षा वाहिनी तथा एनसीसी गर्ल्स और बॉयज की टुकड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा जैप-1, जैप-10 और झारखंड गृहरक्षा वाहिनी की ओर से बैंड पार्टियां भी समारोह में प्रस्तुति देंगी.

2022 बैच के IPS राघवेंद्र शर्मा होंगे फर्स्ट इन कमांड

स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड में 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी राघवेंद्र शर्मा फर्स्ट इन कमांड की भूमिका में होंगे. वर्तमान में वे रामगढ़ जिले में पदस्थापित हैं. वहीं, परिचारी प्रवर द्वितीय अनिश मोमित कुजूर सेकेंड इन कमांड की जिम्मेदारी संभालेंगे.

बोकारो में भी किया फुल ड्रेस रिहर्सल

बोकारो के सेक्टर-12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया. रिहर्सल के दौरान डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीना ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली. वहीं, डीसी ने ध्वजारोहण कर समारोह की पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया.

परेड की सलामी लेते डीसी (ETV BHARAT)

डीसी अजय नाथ झा ने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे जिले में ध्वजारोहण से पहले राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रगान होगा और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाएगा. इसे लेकर पूरे जिले के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

वहीं, एसपी नाथू सिंह मीना ने बताया कि परेड की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रिहर्सल के दौरान सामने आई छोटी-मोटी त्रुटियों को लेकर जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर जिले के लॉज, होटल और प्रमुख चौक-चौराहों पर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है.

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