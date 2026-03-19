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बस्ती में घर से भरा सिलेंडर चोरी; CCTV में ले जाते दिखा युवक, पीड़ित बोला- "घंटों लाइन लगने के बाद मिला था"

बस्ती : कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा इलाके में दिनदहाड़े घर से सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है. बुधवार सुबह करीब 10 बजे हुई पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में एक युवक कंधे पर सिलेंडर लादकर ले जाते हुए दिख रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.





पीड़ित राहुल पाल ने बताया कि बुधवार को 10 बजकर 46 मिनट पर सिलेंडर चोरी हो गया था. मामले की जानकारी आज हुई है. सिलेंडर गांव भिजवाना था. उन्होंने बताया कि बाहर गैराज में सिलेंडर नहीं मिलने पर सीसीटीवी की जांच की. जिसमें पता चला कि एक लड़का लाल रंग की टीशर्ट पहनकर आया था. फुटेज में लड़का सिलेंडर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है.

उन्होंने बताया कि बहुत ही मुश्किल से सिलेंडर मिला था. उन्होंने बताया कि 147वां नंबर मेरा था. वह खुद लाइन में लगे थे. जिसके बाद सिलेंडर मिला था. उन्होंने बताया कि घंटों लाइन लगने के बाद सिलेंडर मिला था. उनका आरोप है कि गैराज से सिलेंडर गायब हो गया. उन्होंने कहा कि आज तक कभी कोई सामान चोरी नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि 112 फोन पर पुलिस को जानकारी दे दी थी. जिसके बाद पुलिस आई थी.



घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की जांच की. पुलिस के अनुसार, फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. कोतवाली प्रभारी मोतीचंद ने बताया कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है.





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