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कोर्ट की खबरें : छोटी सजा मिलने पर प्रमोशन से इनकार नहीं, आरसीए चुनाव मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल सेवा नियम के तहत बीते 7 सालों में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने जैसे छोटी सजा पाने वाले कर्मचारी को प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता. सीजे संजय के अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बैंच ने यह आदेश मामले में भेजे गए रेंफरेंस को तय करते हुए हुए दिए. वहीं हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौड़ को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है.