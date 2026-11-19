कोर्ट की खबरें : छोटी सजा मिलने पर प्रमोशन से इनकार नहीं, आरसीए चुनाव मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर
कोर्ट ने कहा कि सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतनवृद्धि रुकने पर प्रमोशन से अयोग्य ठहराने की कोई सीधी रोक नहीं है.
Published : November 19, 2026 at 8:36 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल सेवा नियम के तहत बीते 7 सालों में परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने जैसे छोटी सजा पाने वाले कर्मचारी को प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता. सीजे संजय के अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बैंच ने यह आदेश मामले में भेजे गए रेंफरेंस को तय करते हुए हुए दिए. वहीं हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौड़ को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है.
अदालत ने कहा कि कार्यपालिका के परिपत्र केवल नियमों के खालीपन को भर सकते हैं, लेकिन वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते या उनसे परे नहीं हो सकते. सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतनवृद्धि रुकने पर प्रमोशन से अयोग्य ठहराने की कोई सीधी रोक नहीं है. बिना विचार किए केवल परिपत्र के आधार पर प्रमोशन रोकना अप्रत्यक्ष रुप से प्रमोशन रोकने की सजा देना होगा. जबकि सजा बढ़ाने के लिए नियमों में तय प्रक्रिया और समयसीमा मौजूद है. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पदोन्नति वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर होनी है, तो कर्मचारी की छोटी सजा को उसकी संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा मानते हुए उसका आकलन किया जा सकता है.
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मामले के अनुसार पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी 23 नवंबर, 1996 को उपनिरीक्षक पद पर नियुक्त होकर साल 2013 को निरीक्षक बने. सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन लघु सजाएं मिलीं. इसके बाद आरपीएस जूनियर स्केल में पदोन्नति के विचार को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मामला खंडपीठ से होते हुए फुल बेंच के पास रेफरेंस पहुंचा था.
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आरसीए चुनाव से जुड़े मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौड़ को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है. वहीं मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षकार से कहा है कि वे अपना जवाब पेश करें. अदालत ने मामले को अंतिम बहस के लिए 7 दिसंबर को रखा है. सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. मेघा गौड़ ने आरसीए में महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित अन्य मुद्दे उठाते हुए पक्षकार बनने की अर्जी लगाई है.
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मामले से जुड़े अधिवक्ता पीयूष नाग ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में आरसीए में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उठाए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आरसीए के चुनाव परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट में लंबित याचिका में निर्णय होने तक रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वह मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला करे.
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सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश मेघा गौड़ व डीडी कुमावत की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया था. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने आरसीए में लंबे समय से चुनाव नहीं होने पर गत एक जुलाई को एडहॉक कमेटी को निलंबित करते हुए एसीएस होम भास्कर ए. सावंत को प्रशासक नियुक्त कर चुनाव करवाने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के पालन में भास्कर ए. सावंत की निगरानी में ही आरसीए के चुनाव कराए गए थे.
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